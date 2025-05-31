В возрасте 105 лет умерла советская киноактриса и певица Элвира Балдиня
В возрасте 105 лет ушла из жизни советская киноактриса и певица Элвира Балдиня. Об этом сообщил в своем блоге актер Гундарс Аболиньш.
Смерть артистки наступила во вторник, 27 мая, от остановки сердца. Ее называли самой пожилой латвийской театральной актрисой.
По словам Аболиньша, среди нас уже почти не осталось тех, кто помнит ее.
Элвира Балдиня родилась 11 августа 1919 года в крестьянской семье на хуторе Карклы Краукльской волости Мадонского уезда. По окончании войны стала актрисой Государственного театра юного зрителя Латвийской ССР (1945-1976).
Балдиня известна своими ролями в таких проектах, как «Мальчик-с-пальчик», «Клетка», «Клав — сын Мартина», «Как мы ушли из дома» и других.
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