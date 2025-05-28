Скончался актер из фильмов о кукле Чаки
TMZ: умер актер Эд Гейл, исполнивший роль куклы Чаки в фильме «Детские игры»
Американский актер Эд Гейл, который исполнил роль куклы Чаки в фильме-слэшере «Детские игры», умер на 62-м году жизни, сообщил портал TMZ, ссылаясь на источник.
«Источник, который был с Эдом, когда он скончался, рассказал, что он умер во вторник в хосписе в Лос-Анджелесе», — подчеркивалось в публикации.
Отмечалось, что в последние годы в отношении артиста велось расследование по подозрению в домогательствах к ряду несовершеннолетних.
Причина кончины Эда Гейла неизвестна.
Актер участвовал в съемках трех фильмов серии «Детские игры», а еще в таких кинокартинах, как «Говард-утка» и «Байкерши в городе зомби».
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