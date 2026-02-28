Автор книжного цикла «Песни Гипериона» Дэн Симмонс ушел из жизни в возрасте 77 лет

28 февраля 2026, 00:18

Фото: iStock/jorgeantonio

Американский писатель Дэн Симмонс, автор культовой научно-фантастической саги «Песни Гипериона», скончался в возрасте 77 лет. О его смерти 27 февраля сообщило издание Newsweek.





Симмонс умер 21 февраля, однако информация о его уходе из жизни появилась только спустя неделю. За свою карьеру автор написал 31 книгу, включая романы и сборники рассказов. Он работал в жанрах научной фантастики, исторической прозы, ужасов и детективов. Наибольшую известность ему принесла тетралогия «Песни Гипериона», а также произведения «Террор», «Илион» и «Олимп».





Министра молодежной политики Калининградской области Мусевич и ее супруга задержали

«Мой дорогой друг и замечательный творец Дэн Симмонс скончался в субботу от инсульта в возрасте 77 лет», — подтвердил писатель Дэвид Моррелл на своей странице в соцсети X.