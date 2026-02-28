Автор книжного цикла «Песни Гипериона» Дэн Симмонс ушел из жизни в возрасте 77 лет
Американский писатель Дэн Симмонс, автор культовой научно-фантастической саги «Песни Гипериона», скончался в возрасте 77 лет. О его смерти 27 февраля сообщило издание Newsweek.
Симмонс умер 21 февраля, однако информация о его уходе из жизни появилась только спустя неделю. За свою карьеру автор написал 31 книгу, включая романы и сборники рассказов. Он работал в жанрах научной фантастики, исторической прозы, ужасов и детективов. Наибольшую известность ему принесла тетралогия «Песни Гипериона», а также произведения «Террор», «Илион» и «Олимп».
Министра молодежной политики Калининградской области Мусевич и ее супруга задержали
«Мой дорогой друг и замечательный творец Дэн Симмонс скончался в субботу от инсульта в возрасте 77 лет», — подтвердил писатель Дэвид Моррелл на своей странице в соцсети X.До того как полностью посвятить себя литературе, Симмонс 18 лет проработал учителем начальных классов. Его первый роман «Песнь Кали» (1985) получил премию World Fantasy Award, а позднее «Гиперион» (1989) удостоился премии Hugo. Писатель ушел из жизни в кругу семьи — в его последние мгновения рядом находились любящая супруга Карен и дочь Джейн.