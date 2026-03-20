Умерла жена Олега Басилашвили Галина Мшанская
Умерла жена актера Олега Басилашвили Галина Мшанская. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в телеграм.
На момент публикации никаких подробностей о случившемся нет. В прошлом году Галина Евгеньевна встретила 90-летний юбилей.
Галина Мшанская — советский и российский музыкальный редактор, сценарист и телеведущая, наиболее известная как автор и бессменная ведущая программы о музыкальном театре «Царская ложа» на телеканале «Культура». Она родилась в семье знаменитой оперной певицы Ольги Мшанской.
Более 60 лет состояла в браке с народным артистом СССР Олегом Басилашвили. В семье две дочери: Ольга, которая работала вместе с матерью над программой «Царская ложа», и Ксения — журналистка.
С 1950-х годов звезда советского телевидения трудилась музыкальным редактором на Ленинградском ТВ. Ее считают одной из тех, кто стоял у истоков музыкальных телевизионных шоу в СССР. Именно она выступила инициатором показа в эфире версий известных мировых опер и оперетт.
Также Мшанская является автором сценариев к многочисленным документальным фильмам и телепрограммам о выдающихся деятелях оперы и балета. Среди ее работ — «Здравствуй, Ольга!», посвященная Ольге Бородиной, а также «Мои современники» и «В мире звуков». В 2008 году за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную деятельность ее наградили орденом Дружбы.
