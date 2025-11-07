Умерла звезда «Доктора Кто» и «Ширли Валентайн» Полин Коллинз
Звезда «Доктора Кто» и «Ширли Валентайн» Полин Коллинз скончалась в возрасте 85 лет. Об этом сообщает Deadline.
Актриса была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Ширли Валентайн», который в 1989 году принёс ей международное признание. На протяжении нескольких лет Коллинз боролась с болезнью Паркинсона. Она умерла в кругу близких людей.
Полин Коллинз родилась 3 сентября 1940 года в Эксмуте и обучалась в Королевской центральной школе сценической речи и драматического искусства. Её театральная карьера началась с роли в пьесе, за которую она получила премию Лоуренса Оливье. В фильмографии артистки значатся такие известные проекты, как «Доктор Кто», «Диккенсиада», «Мисс Марпл» и «Три мушкетера».
