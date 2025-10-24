Умер заслуженный артист РСФСР Юрий Машкин
В Перми на 85-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР Юрий Машкин. Об этом сообщила пресс-служба самарского театра драмы, где он служил много лет. Причина его смерти не называется.
Актерская карьера Машкина началась в 14 лет на сцене Новокузнецкого драматического театра. За все время своей профессиональной деятельности он сотрудничал с театрами Кемерово, Перми, Челябинска и еще нескольких городов.
В самарском театре драмы Машкин исполнил множество значимых ролей, включая героев спектаклей «Перед заходом солнца», «…А этот выпал из гнезда» и «Волки и овцы». Также он снимался в кино, в том числе в фильме «Центровая из поднебесья».
Прощание с артистом пройдет в Перми, а в Самаре поклонники смогут возложить цветы к его портрету в фойе театра.
