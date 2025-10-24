Умер заслуженный артист РСФСР Юрий Машкин

24 октября 2025, 17:16

В Перми на 85-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР Юрий Машкин. Об этом сообщила пресс-служба самарского театра драмы, где он служил много лет. Причина его смерти не называется.