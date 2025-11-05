Умер актер из сериала «Империя под ударом»

05 ноября 2025, 19:20

Умер советский актер и сценарист Вячеслав Вербин

Фото: iStock/Diy13

В возрасте 83 лет скончался советский и российский сценарист, актер и поэт Вячеслав Вербин. Об этом сообщила пресс-служба Государственного детского музыкального театра «Карамболь».