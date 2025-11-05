Умер актер из сериала «Империя под ударом»
В возрасте 83 лет скончался советский и российский сценарист, актер и поэт Вячеслав Вербин. Об этом сообщила пресс-служба Государственного детского музыкального театра «Карамболь».
Там его охарактеризовали как человека огромного таланта, а также отметили, что он внес значительный вклад в развитие театрального искусства. Причины смерти артиста не называются.
Вербин появился на свет в 1941 году в Ленинграде, окончил ЛГИТМиК по специальности «театроведение». Он работал заведующим литературной частью в ведущих театрах города.
За свою карьеру Вербин создал множество пьес, киносценариев, либретто для опер и балетов, а также песен для кино и эстрады. Широкую известность он получил после выхода сериала «Империя под ударом».
