Достижения.рф

Умер актер из сериала «Империя под ударом»

Умер советский актер и сценарист Вячеслав Вербин
Фото: iStock/Diy13

В возрасте 83 лет скончался советский и российский сценарист, актер и поэт Вячеслав Вербин. Об этом сообщила пресс-служба Государственного детского музыкального театра «Карамболь».



Там его охарактеризовали как человека огромного таланта, а также отметили, что он внес значительный вклад в развитие театрального искусства. Причины смерти артиста не называются.

Вербин появился на свет в 1941 году в Ленинграде, окончил ЛГИТМиК по специальности «театроведение». Он работал заведующим литературной частью в ведущих театрах города.

За свою карьеру Вербин создал множество пьес, киносценариев, либретто для опер и балетов, а также песен для кино и эстрады. Широкую известность он получил после выхода сериала «Империя под ударом».

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0