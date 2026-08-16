Умерла звезда Nickelodeon Кристи Ноуингс
Актриса и комедиантка Кристи Ноуингс скончалась в возрасте 46 лет в больнице Лос-Анджелеса. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на семью артистки.
Причиной смерти стали осложнения после тяжелого приступа астмы, которые привели к необратимому повреждению мозга. Последние дни Кристи находилась на аппарате жизнеобеспечения. Во вторник родственники приняли решение отключить ее от систем поддержания жизни, и вечером того же дня она ушла.
Кристи Ноуингс знали по участию в популярном детском скетч-шоу «All That» на канале Nickelodeon, куда она пришла в 1997 году. За три сезона почившая запомнилась зрителям по ролям Пенни Лейн, а также по образу Джессики из повторяющегося номера «Whateverrr!!!», где ее партнершей была Аманда Байнс.
Позже актриса появилась в трех эпизодах «Улицы Сезам» вместе со своим братом-близнецом Крисом Ноуингсом. В 2020 году она выпустила фолк-сингл «To the World». Коллега Кристи по «All That», актер Кенан Томпсон, в день траурных новостей опубликовал в соцсетях пост с теплыми воспоминаниями и выразил соболезнования в связи с уходом подруги.
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