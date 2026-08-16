Умерла звезда Nickelodeon Кристи Ноуингс

16 августа 2026, 20:28

TMZ: Актриса Кристи Ноуингс умерла на 47-м году жизни

Фото: istockphoto/pamelasphotopoetry

Актриса и комедиантка Кристи Ноуингс скончалась в возрасте 46 лет в больнице Лос-Анджелеса. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на семью артистки.