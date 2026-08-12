У звезды фильма «О чём говорят мужчины» Камиля Ларина умерла мама — фото
Актер Камиль Ларин сообщил о смерти мамы
Актёр Камиль Ларин, известный по фильмам «О чём говорят мужчины», «День выборов» и «Громкая связь», а также участник легендарного «Квартета И», сообщил подписчикам своего блога о кончине матери. Равзе Гиняятовне Лариной было 89 лет — она ушла из жизни всего за месяц до своего 90-летнего юбилея.
Артист опубликовал трогательный снимок. На нем его маму запечатлели улыбающейся в салоне автомобиля.
«Всё, мама ушла. Теперь я не ребёнок. Спасибо, любимая, за всё», — написал Ларин в подписи к фото.
Родители Камиля до последних дней проживали в Волгограде — родном городе актёра. Оба они принадлежали к поколению «Детей Сталинграда». Ларин регулярно навещал их. Это уже вторая тяжёлая утрата для семьи за последнее время: в 2023 году не стало отца артиста, Шамиля Исхаковича. Ранее Камиль с глубокой признательностью рассказывал о том, как самоотверженно его мать боролась за жизнь супруга до самого конца.