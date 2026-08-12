У звезды фильма «О чём говорят мужчины» Камиля Ларина умерла мама — фото

12 августа 2026, 20:30

Актер Камиль Ларин сообщил о смерти мамы

Камиль Ларин (Фото: кадр из сериала «Мосгаз. Дело №11: Розыгрыш» (2025)

Актёр Камиль Ларин, известный по фильмам «О чём говорят мужчины», «День выборов» и «Громкая связь», а также участник легендарного «Квартета И», сообщил подписчикам своего блога о кончине матери. Равзе Гиняятовне Лариной было 89 лет — она ушла из жизни всего за месяц до своего 90-летнего юбилея.





Артист опубликовал трогательный снимок. На нем его маму запечатлели улыбающейся в салоне автомобиля.





«Всё, мама ушла. Теперь я не ребёнок. Спасибо, любимая, за всё», — написал Ларин в подписи к фото.