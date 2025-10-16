Названа причина смерти голливудской звезды Дайан Киттон
Причиной смерти актрисы Дайан Китон стала пневмония. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на членов семьи артистки.
По информации издания, состояние здоровья знаменитости резко и неожиданно ухудшилось, что привело к трагическому исходу 11 октября. Семья Китон выразила искреннюю благодарность всем, кто поддерживал их в эти тяжёлые дни.
Дайан родилась в 1946 году в Лос-Анджелесе. Её путь в кинематографе начался с комедийной ленты «Любовники и другие незнакомцы» (1970), где она исполнила одну из ролей.
Настоящий прорыв в карьере актрисы произошёл после участия в культовом фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Крёстный отец» (1972). Значимым этапом в её творческой биографии стало плодотворное сотрудничество с Вуди Алленом. Особенно яркими стали работы в картинах «Любовь и смерть» (1975) и «Энни Холл» (1977). За свои достижения в кинематографе Дайан Китон стала обладательницей престижных наград — премии «Оскар» и «Золотого глобуса»
