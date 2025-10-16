Названа причина смерти голливудской звезды Дайан Киттон

16 октября 2025, 04:26

People: актриса Дайан Китон умерла от тяжелой болезни

Дайан Китон (Фото: Instagram* / @diane_keaton)

Причиной смерти актрисы Дайан Китон стала пневмония. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на членов семьи артистки.