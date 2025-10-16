Достижения.рф

Названа причина смерти голливудской звезды Дайан Киттон

People: актриса Дайан Китон умерла от тяжелой болезни
Дайан Китон (Фото: Instagram* / @diane_keaton)

Причиной смерти актрисы Дайан Китон стала пневмония. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на членов семьи артистки.



По информации издания, состояние здоровья знаменитости резко и неожиданно ухудшилось, что привело к трагическому исходу 11 октября. Семья Китон выразила искреннюю благодарность всем, кто поддерживал их в эти тяжёлые дни.

Дайан родилась в 1946 году в Лос-Анджелесе. Её путь в кинематографе начался с комедийной ленты «Любовники и другие незнакомцы» (1970), где она исполнила одну из ролей.

Настоящий прорыв в карьере актрисы произошёл после участия в культовом фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Крёстный отец» (1972). Значимым этапом в её творческой биографии стало плодотворное сотрудничество с Вуди Алленом. Особенно яркими стали работы в картинах «Любовь и смерть» (1975) и «Энни Холл» (1977). За свои достижения в кинематографе Дайан Китон стала обладательницей престижных наград — премии «Оскар» и «Золотого глобуса»

