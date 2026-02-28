Скончался актер из сериала «Великолепный век», пострадавший после падения дерева

28 февраля 2026, 01:23

Актер из сериала «Великолепный век» Ибрагим Йылдыз скончался на 28‑м году жизни

Фото: iStock/schulzie

Турецкий актёр Ибрагим Йылдыз, известный по ролям в сериалах «Великолепный век. Империя Кёсем» и «Услышь меня», скончался в Стамбуле на 28-м году жизни. Об этом сообщил телеканал Habertürk.