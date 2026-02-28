Скончался актер из сериала «Великолепный век», пострадавший после падения дерева
Турецкий актёр Ибрагим Йылдыз, известный по ролям в сериалах «Великолепный век. Империя Кёсем» и «Услышь меня», скончался в Стамбуле на 28-м году жизни. Об этом сообщил телеканал Habertürk.
Актёра госпитализировали в августе 2025 года после того, как на него упало дерево во время урагана. Его сразу доставили в стационар, где он перевели в реанимацию. С тех пор он оставался в отделении интенсивной терапии. Однако спасти артиста не удалось, и он все же скончался в больнице.
Ранее «Радио 1» передавало, что американский писатель и автор культовой научно-фантастической саги «Песни Гипериона» Дэн Симмонс скончался в возрасте 77 лет.
27 феарвля сообщалось, что житель Балтийска с непогашенной судимостью избил женщину на почве ревности. Когда он толкнул знакомую, та ударилась виском и упала, однако мужчина не остановился. Он продолжил наносить пострадавшей удары ногами по голове и другим частям тела.
Читайте также: