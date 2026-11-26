Ушел из жизни гитарист британской рок-группы Duran Duran
Умер гитарист британской рок-группы Duran Duran Энди Тейлор. Ему было 65 лет. Об этом сообщили в официальном аккаунте музыкальной команды в Instagram*.
Duran Duran основали в 1978 году, среди её самых известных песен — «Hungry Like the Wolf», «Save a Prayer», «A View to a Kill», «Come Undone» и «Ordinary World». Тейлор играл в коллективе с 1980 по 1986 и с 2001 по 2006 год. Он участвовал в записи первых четырёх альбомов группы, которые имели большой успех в Великобритании и США.
Отмечается, что музыкант мирно скончался у себя дома в окружении близких 23 ноября. Он на протяжении длительного времени боролся с раком простаты. Родственники и коллеги по группе назвали Тейлора блестящим гитаристом. В комментарии семьи указано, что он был замечательным мужем, любящим отцом и гордым дедушкой.
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