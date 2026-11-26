26 ноября 2026, 01:30

Гитарист британской рок-группы Duran Duran Энди Тейлор скончался в возрасте 65 лет

Энди Тейлор (Фото: кадр из видео в Instagram* @andytaylorofficial)

Умер гитарист британской рок-группы Duran Duran Энди Тейлор. Ему было 65 лет. Об этом сообщили в официальном аккаунте музыкальной команды в Instagram*.