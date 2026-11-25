25 ноября 2026, 20:32

Певица Марго призналась, что мечтает о втором ребёнке

Марго (Фото: Instagram* / @mmmargaaret)

Певица Марго призналась, что давно задумывается о рождении второго ребёнка. О своих планах артистка рассказала на премии Voice Man Awards. Для выхода в свет она выбрала эффектное открытое платье от известного бренда стоимостью около 700 тысяч рублей, а также поделилась личными размышлениями о материнстве. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам Марго, желание снова стать мамой появилось у неё не вчера. Певица надеется, что в этот раз всё получится естественным путём. Она также призналась, что, несмотря на возможные изменения фигуры после беременности, воспоминания о периоде ожидания малыша у неё остались очень тёплыми.





«Я хочу второго ребёнка уже не первый год. Я надеюсь, что естественным всё получится. Думаю, никто не хочет растяжек, но я очень любила это ощущение, когда во мне росла жизнь. Я бы с удовольствием это повторила!» — призналась Марго.