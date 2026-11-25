Легендарная немецкая супермодель Верушка скончалась в возрасте 87 лет
Не стало графини Веры Готтлибе Анны фон Лендорф, более известной как Верушка. Первая немецкая супермодель, ставшая всемирно известной в 1960-х годах, скончалась в возрасте 87 лет. О случившемся сообщает газета Bild со ссылкой на члена её семьи.
Верушка родилась 14 мая 1939 года в Кёнигсберге (ныне Калининград) в семье прусского дворянина, офицера Генриха фон Лендорфа, который входил в антифашистское подполье. В детстве модель пережила семейную трагедию: её отца казнили в 1944 году после того, как попытка устранить Адольфа Гитлера провалилась. Когда война закончилась, семья потеряла дом и скиталась по лагерям для беженцев.
Модельная карьера Верушки началась в итальянской Флоренции, где на неё обратил внимание фотограф Уго Мулас, попросивший девушку попозировать. При этом широкую известность ей принесли съёмки для журналов Vogue и Life в 1960-х, а также участие в фильме Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» (1966).
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