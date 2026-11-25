25 ноября 2026, 23:57

Вера Готлибе Анна фон Лендорф/Верушка (Фото: кадр из интервью в Москве на Youtube-канале Vogue Russia)

Не стало графини Веры Готтлибе Анны фон Лендорф, более известной как Верушка. Первая немецкая супермодель, ставшая всемирно известной в 1960-х годах, скончалась в возрасте 87 лет. О случившемся сообщает газета Bild со ссылкой на члена её семьи.