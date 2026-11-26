26 ноября 2026, 01:12

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Москва получила сведения о готовящейся в Молдавии антироссийской провокации, которая может состояться в ближайшие дни. Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства в республике.





По оценке дипмиссии, провокация нацелена на резкое ухудшение отношений Москвы и Кишинёва, хотя в первую очередь она ударит по самим жителям Молдавии. Российская сторона уже не раз предупреждала о рисках таких инсценировок, и теперь эти предостережения начинают подтверждаться на практике.



Посольство РФ в Молдавии призвало официальный Кишинёв не поддаваться влиянию внешних и внутренних сил, которые пытаются втянуть республику в конфронтацию с Россией, и отказаться от необдуманных шагов, ведущих к эскалации.



«Граждан Молдавии просим сохранять бдительность: не доверять информационным вбросам и манипулятивным скоропалительным выводам», — говорится в заявлении.