Ушла из жизни народная артистка России Ирина Андрианова

16 декабря 2025, 09:38

Народная артистка России Ирина Андрианова умерла в возрасте 76 лет

Фото: iStock/jorgeantonio

Народная артистка России, актриса Тверского драмтеатра Ирина Андрианова умерла в возрасте 76 лет после тяжелой болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского академического театра драмы.