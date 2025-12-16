Ушла из жизни народная артистка России Ирина Андрианова
Народная артистка России, актриса Тверского драмтеатра Ирина Андрианова умерла в возрасте 76 лет после тяжелой болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского академического театра драмы.
О дате и месте прощания с актрисой сообщат позднее. Коллектив театра выражает глубокие соболезнования родным, близким и поклонникам таланта артистки.
Ирина Андрианова родилась 19 октября 1949 года в Люберцах Московской области. В 1971 году она окончила актёрский факультет ГИТИСа имени А.В. Луначарского. Свою карьеру в театре актриса начала в Ульяновском и Таллинском драматических театрах, а с 1974 года работала в Тверском академическом театре драмы. В кино она снималась редко.
Андрианова участвовала в постановках: «Пушкин. Евгений Онегин», «Дядюшкин сон», «Вечно живые», «Ромео и Джульетта». В 1986 году ей было присвоено звание заслуженной артистки России, а в 2002 году — звание народной артистки России.
