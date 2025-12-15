Недвижимость в Москве и за рубежом: кто получит наследство Левона Оганезова
У композитора Левона Оганезова остались квартиры в Москве и Нью-Йорке. Журналисты разобрались, кому достанется наследство мэтра.
Как пишет NEWS.ru, все унаследуют его близкие. В конце 1960-х музыкант познакомился с будущей супругой Софьей. В браке у пары родились две дочери — Мария (1970) и Дарья (1980), которые уже давно живут в США. У Оганезова также остались три внучки.
По данным издания, артист заранее оформил завещание.
Левона Оганезова не стало 13 декабря в Нью-Йорке. Его называли «королем аккомпанемента» — на протяжении десятилетий он выступал вместе со звездами эстрады. Музыкант также снимался в кино, в том числе в картинах «След дождя» (1991), «Ключ от спальни» (2003) и «Чердачная история» и других кинолентах.
