Па-де-де длиною в жизнь: любовь Родиона Щедрина и Майи Плисецкой, пережившая время и ставшая вечностью на русской земле
Легендарному композитору Родиону Щедрину 16 декабря 2025 года могло бы исполниться 93 года. Однако его не стало 29 августа этого года в Мюнхене после продолжительной болезни. Жизнь этого выдающегося человека была феноменальным балансированием между громкой славой, виртуозными компромиссами с системой и всепоглощающей любовью. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Родиона Щедрина: вундеркинд, переживший эпохуРодион Щедрин, родившийся в 1932 году в Москве в творческой семье, был окружён музыкой с детства. Его путь в профессию был стремительным. Поступив в Центральную музыкальную школу, он был эвакуирован в Куйбышев, где стал свидетелем исторического события — репетиции Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Юный Родион пытался дважды сбежать на фронт, но был возвращён. Уже в 1950 году он поступил в Московскую консерваторию, где проявил уникальный талант, одновременно обучаясь на двух факультетах: композиции и фортепиано. Его дипломной работой стал Первый фортепианный концерт, который принёс ему не только диплом с отличием, но и место в Союзе композиторов.
Знаковые работы Щедрина — это целая энциклопедия советской и русской музыки. За его авторством числятся произведения «Мёртвые души», «Лолита» и «Левша».
«Какой надо иметь талантиЩЕ, чтобы из нашего дерьма и ужаса создать сокровиЩЕ!» — писал Вознесенский о Щедрине.
Параллельно с творчеством Щедрин занимал высокие посты. В 1973 году он возглавил Союз композиторов РСФСР и оставался на этом почетном месте до 1990 года. Современники отмечали, что его руководство помогло многим молодым и гонимым талантам.
«Лебединая любовь»: брак с Майей Плисецкой как вечный договорЗнакомство композитора с балериной Майей Плисецкой стало судьбоносным. В 1955 году 22-летнего композитора и 29-летнюю балерину свела в своём доме Лиля Брик. Роман вспыхнул не сразу — лишь три года спустя, на репетиции балета Щедрина «Конёк-Горбунок», где Плисецкая произвела на него впечатление, появившись в эластичном купальнике. Они поженились в 1958 году и прожили вместе 57 лет.
«Я Майю Михайловну за это не бил...» — с иронией вспоминал Щедрин в программе «Пока все дома» о том, что его жена «отдалась в первый же вечер».
Их брак часто называют выгодным союзом двух сильных личностей. Щедрин использовал своё положение, чтобы защитить «неблагонадёжную» Плисецкую, и даже написал от её имени письмо Хрущёву, которое помогло балерине получить разрешение на зарубежные гастроли. С другой стороны, Плисецкая стала его главной музой.
«Он удержал меня на плаву. Родион писал мне балеты. Он дарил идеи. Он вдохновлял», — признавалась балерина.
Именно для неё были созданы балеты «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой» и знаменитая «Кармен-сюита». Детей у пары не было, и они полностью посвятили себя искусству и друг другу.
Компромисс как искусство выживанияСамый громкий скандал в биографии композитора был связан с его политической позицией в 1968 году. Он, наряду с несколькими литераторами, отказался подписать письмо в поддержку ввода войск в Чехословакию. Этот поступок был крайне смелым и мог стоить ему карьеры. Чтобы «выбраться из трудной ситуации с честью», Щедрин пошёл на компромисс. К столетию со дня рождения Ленина в 1970 году он написал ораторию «Ленин в сердце народном». Этот шаг позволил Щедрину нормализовать отношения с властью и сохранить возможность творить. Позже он объяснял это как дань уважения стране и способ продолжать заниматься любимым авангардом.
Последние годы и вечность с любимой в РоссииЕще в начале 1990-х Щедрин и Плисецкая обосновались в Мюнхене сначала в небольшой квартире на Theresienstrasse, а позже — в более просторной на Salvatorstrasse в престижном районе Altstadt. Они сохранили российское гражданство и часто возвращались в Москву, где у них была квартира на Тверской. В Мюнхене находилось музыкальное издательство Щедрина Schott Music, где композитор мог удобнее работать и публиковать партитуры. Супруги ценили чистый предальпийский воздух, близость к Парижу и Штарнбергскому озеру, качественную медицину и комфортный быт Германии. Щедрин подчеркивал связь с Россией, называя переезд не эмиграцией, а просто сменой места жительства ради профессиональных нужд.
После смерти Майи Плисецкой в 2015 году Щедрин прожил ещё десять лет, оставшись верным памяти жены. Даже в преклонном возрасте он продолжал работать — в 2018 году создал «Мессу поминовения», посвящённую Плисецкой. В последние годы его здоровье ухудшалось. Он умер 29 августа 2025 года в клинике Мюнхена в возрасте 92 лет. Причиной смерти стали обострившиеся возрастные заболевания и острая сердечная недостаточность.
Согласно последней совместной воле супругов, их прах должен был быть соединён и развеян над Россией. 25 ноября 2025 года, часть праха Родиона Щедрина и Майи Плисецкой развеяли над рекой Окой в Тульской области, церемония прошла недалеко от Алексина. Этот финальный аккорд в жизни знаменитой пары символически объединил их навечно.
«Моя жизнь — жизнь счастливого человека», — говорил сам Щедрин.
Его наследие — не только в сотнях музыкальных произведений, но и в уникальном примере того, как талант, воля и любовь могут пережить любую эпоху и стать вечностью.