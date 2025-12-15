15 декабря 2025, 16:50

Родион Щедрин (Фото: РИА Новости/ Владимир Вяткин)

Легендарному композитору Родиону Щедрину 16 декабря 2025 года могло бы исполниться 93 года. Однако его не стало 29 августа этого года в Мюнхене после продолжительной болезни. Жизнь этого выдающегося человека была феноменальным балансированием между громкой славой, виртуозными компромиссами с системой и всепоглощающей любовью. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Родиона Щедрина: вундеркинд, переживший эпоху «Лебединая любовь»: брак с Майей Плисецкой как вечный договор Компромисс как искусство выживания Последние годы и вечность с любимой в России



Биография Родиона Щедрина: вундеркинд, переживший эпоху

«Какой надо иметь талантиЩЕ, чтобы из нашего дерьма и ужаса создать сокровиЩЕ!» — писал Вознесенский о Щедрине.

«Лебединая любовь»: брак с Майей Плисецкой как вечный договор

Родион Щедрин и Майя Плисецкая (Фото: РИА Новости/ Сергей Пятаков)

«Я Майю Михайловну за это не бил...» — с иронией вспоминал Щедрин в программе «Пока все дома» о том, что его жена «отдалась в первый же вечер».

«Он удержал меня на плаву. Родион писал мне балеты. Он дарил идеи. Он вдохновлял», — признавалась балерина.

Компромисс как искусство выживания

Последние годы и вечность с любимой в России

Фото: РИА Новости/ Кирилл Зыков

«Моя жизнь — жизнь счастливого человека», — говорил сам Щедрин.