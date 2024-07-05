Ушла из жизни народная артистка СССР Лиана Исакадзе

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Стало известно о смерти народной артистки СССР, скрипачки Лианы Исакадзе.
О смерти Исакадзе Первый канал Грузии, ссылаясь на родственников скрипачки.
Артистка ушла из жизни в возрасте 77 лет, однако точная причина её смерти пока не разглашается.
Исакадзе родилась в Тбилиси, но получать высшее образование отправилась в Москву. Юная скрипачка поступила в Московскую консерваторию имени Петра Чайковского, а после её окончания приняла решение остаться в российской столице.
Исакадзе играла на скрипке Страдивари, которую ей предоставила Московская коллекция музыкальных инструментов. Она много гастролировала не только по России, но и по зарубежным странам, получив мировое признание.
Читайте также:
В США скончалась скандальная блогер Лена Миро: ЖЖ, сплетни о звёздах и брак с американцем
В Донецке скоропостижно скончалась известная балерина Александра Ежунова
Принявшая постриг в монахини актриса Яцкина скончалась на 80-м году жизни
Артистка ушла из жизни в возрасте 77 лет, однако точная причина её смерти пока не разглашается.
Исакадзе родилась в Тбилиси, но получать высшее образование отправилась в Москву. Юная скрипачка поступила в Московскую консерваторию имени Петра Чайковского, а после её окончания приняла решение остаться в российской столице.
Исакадзе играла на скрипке Страдивари, которую ей предоставила Московская коллекция музыкальных инструментов. Она много гастролировала не только по России, но и по зарубежным странам, получив мировое признание.
Читайте также:
В США скончалась скандальная блогер Лена Миро: ЖЖ, сплетни о звёздах и брак с американцем
В Донецке скоропостижно скончалась известная балерина Александра Ежунова
Принявшая постриг в монахини актриса Яцкина скончалась на 80-м году жизни
Евгения Парфентьева