В США скончалась скандальная блогер Лена Миро: ЖЖ, сплетни о звёздах и брак с американцем

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В апреле 2024 года анонимный Telegram-канал, в котором обсуждают светские сплетни, сообщил о смерти скандального писателя и блогера Елены Миро.
Всё самое интересное и жизни и смерти Миро расскажет редакция «Радио 1».
Елена Миро (настоящее имя Елена Мироненко) родилась в небольшом городе Старый Оскол в Белгородской области. Семья будущей звезды жила совсем не богато, но девочка всегда мечтала выбиться из нищеты и прикоснуться к роскошной жизни. Мироненко хорошо училась в школе, после чего поступила в Воронежский государственный университет на факультет иностранных языков.
После окончания российского ВУЗа Миро удалось подать документы в Кембриджский колледж. Именно там будущая звезда светских скандалов начала организовывать вечеринки и общаться с представителями высшего общества.
В середине 2000-х Миро вернулась на Родину и обосновалась в Москве. Девушка получила престижную работу переводчиком, а параллельно решила попробовать развивать свой писательский талант.
24 февраля 2010 года Миро завела свой канал на Live Journal, или «Живой Журнал», взяв псевдоним tramell. Уже через год публикации Миро выпадали в топ платформы. Девушка не стеснялась делиться рассказами о богатой жизни, а также критиковать всё, что её не устраивало — это были политические события, социальные проблемы, а также известные личности.
Большой скандал вызвала статья Миро о «мерзотнейших старухах», которые перемещались по Москве. О новомодном блогере заговорили в соцсетях и даже стала писать пресса.
Со временем Миро нашла свой стиль — это был иронично-оскорбительный тон, где автор критически разносила все события. К 2013 году на её ЖЖ было подписано 12 тыс. человек, а к 2014-м блог вышел на четвёртое место во всей соцсети.
Развивая свой ЖЖ, Миро осознала, что охотнее всего публика читает о скандалах из мира звёзд. Именно тогда блог писательницы приобрёл явный «жёлтый оттенок».
Первым разгромным материалом стал пост Миро о Максиме Галкине*. В статье блогерша сравнила юмориста со старой бабкой, раскритиковав его выступления, внешность и фигуру. Миро также широко освещала отношения телеведущей Ксении Бородиной и Курбана Омарова, убеждая её бросить изменщика. Она также активно писала о Татьяне Навке, Кристине Асмус, Ирине Шейк, Анастасии Волочковой, Жанне Фриске и Наталье Водяновой.
Несмотря на неподдельную любовь Миро к «желтухе», свою личную жизнь блогерша скрывала. Известно, что у неё были отношения с Андреем Шмаровым, одним из издателей СМИ «Эксперт». Предположительно, именно он посоветовал ей вести блог, а затем помог несколько раз появиться на телеэкране.
В 2015 году у Миро завязались отношения с гражданином США Ричардом Прайдом, а уже в 2017 они сыграли свадьбу.
После обручения скандальная блогерша переехала в Соединённые Штаты, где родила от Прайда ребёнка.
Последний пост в своём ЖЖ Миро опубликовала в 2023 году, после чего пропала из информационного поля.
Вечером 23 апреля в Telegram-каналах начали распространяться новости о смерти блогерши. Сообщалось, что в США она попала в страшное ДТП, после которого впала в кому и скончалась.
Родственники Миро до сих пор не подтвердили информацию о смерти звезды, однако, источники сообщают, что мать россиянки летала в США на её похороны. Отец церемонию прощания с дочерью посещать не стал, заявив, что «её настигла карма».
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*Признан иностранным агентом на территории РФ
Биография Миро
Елена Миро (настоящее имя Елена Мироненко) родилась в небольшом городе Старый Оскол в Белгородской области. Семья будущей звезды жила совсем не богато, но девочка всегда мечтала выбиться из нищеты и прикоснуться к роскошной жизни. Мироненко хорошо училась в школе, после чего поступила в Воронежский государственный университет на факультет иностранных языков.
После окончания российского ВУЗа Миро удалось подать документы в Кембриджский колледж. Именно там будущая звезда светских скандалов начала организовывать вечеринки и общаться с представителями высшего общества.
Карьера Миро в ЖЖ
В середине 2000-х Миро вернулась на Родину и обосновалась в Москве. Девушка получила престижную работу переводчиком, а параллельно решила попробовать развивать свой писательский талант.
24 февраля 2010 года Миро завела свой канал на Live Journal, или «Живой Журнал», взяв псевдоним tramell. Уже через год публикации Миро выпадали в топ платформы. Девушка не стеснялась делиться рассказами о богатой жизни, а также критиковать всё, что её не устраивало — это были политические события, социальные проблемы, а также известные личности.
Большой скандал вызвала статья Миро о «мерзотнейших старухах», которые перемещались по Москве. О новомодном блогере заговорили в соцсетях и даже стала писать пресса.
Со временем Миро нашла свой стиль — это был иронично-оскорбительный тон, где автор критически разносила все события. К 2013 году на её ЖЖ было подписано 12 тыс. человек, а к 2014-м блог вышел на четвёртое место во всей соцсети.
Елена Миро — звезда жёлтой прессы
Развивая свой ЖЖ, Миро осознала, что охотнее всего публика читает о скандалах из мира звёзд. Именно тогда блог писательницы приобрёл явный «жёлтый оттенок».
Первым разгромным материалом стал пост Миро о Максиме Галкине*. В статье блогерша сравнила юмориста со старой бабкой, раскритиковав его выступления, внешность и фигуру. Миро также широко освещала отношения телеведущей Ксении Бородиной и Курбана Омарова, убеждая её бросить изменщика. Она также активно писала о Татьяне Навке, Кристине Асмус, Ирине Шейк, Анастасии Волочковой, Жанне Фриске и Наталье Водяновой.
Брак Миро с американцем
Несмотря на неподдельную любовь Миро к «желтухе», свою личную жизнь блогерша скрывала. Известно, что у неё были отношения с Андреем Шмаровым, одним из издателей СМИ «Эксперт». Предположительно, именно он посоветовал ей вести блог, а затем помог несколько раз появиться на телеэкране.
В 2015 году у Миро завязались отношения с гражданином США Ричардом Прайдом, а уже в 2017 они сыграли свадьбу.
После обручения скандальная блогерша переехала в Соединённые Штаты, где родила от Прайда ребёнка.
Загадочная смерть Елены Миро
Последний пост в своём ЖЖ Миро опубликовала в 2023 году, после чего пропала из информационного поля.
Вечером 23 апреля в Telegram-каналах начали распространяться новости о смерти блогерши. Сообщалось, что в США она попала в страшное ДТП, после которого впала в кому и скончалась.
Родственники Миро до сих пор не подтвердили информацию о смерти звезды, однако, источники сообщают, что мать россиянки летала в США на её похороны. Отец церемонию прощания с дочерью посещать не стал, заявив, что «её настигла карма».
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*Признан иностранным агентом на территории РФ
Евгения Парфентьева