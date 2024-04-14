В Донецке скоропостижно скончалась известная балерина Александра Ежунова

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В Донецке скончалась известная балерина Александра Ежунова, об этом сообщила художественный руководитель Музыкально-драматического театра имени Бровуна Наталья Волкова, где на протяжении 20 лет выступала артистка. Сообщение размещено на странице Волковой в социальной сети «ВКонтакте».
По словам художественного руководителя, у балерины внезапно остановилось сердце.
Волкова выразила соболезнования и назвала смерть Ежуновой невосполнимой утратой.
Александра Ежунова служила в театре более 20 лет, куда пришла сразу после окончания Донецкого училища искусств. Она приняла участие в более чем 40 спектаклях и постановках.
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Волкова выразила соболезнования и назвала смерть Ежуновой невосполнимой утратой.
Александра Ежунова служила в театре более 20 лет, куда пришла сразу после окончания Донецкого училища искусств. Она приняла участие в более чем 40 спектаклях и постановках.
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