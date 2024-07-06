Ушла из жизни телеведущая, народная артистка СССР Аза Лихитченко

Фото: РИА Новости/Виталий Арутюнов
Скончалась диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, одна из ведущих программы «Время» Аза Лихитченко, об этом сообщает «Первый канал».
«Печальная новость. Не стало Азы Лихитченко. Легендарный диктор Центрального телевидения, одна из первых ведущих программы «Время». Безупречный образ на экране — сдержанная, уверенная, открытая. Она рассказывала зрителям о главных событиях в жизни страны», — говорится в сообщении на сайте телеканала.
Известно, что артистка скончалась в возрасте 86 лет, однако причины её смерти не сообщаются.
Лихитченко удостоена званий «Заслуженная артистка РСФСР» и «Народная артистка РСФСР», а в 2011 году она получила "Орден Дружбы" за заслуги в развитии отечественного телевидения и радио.
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