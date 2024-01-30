Ушёл из жизни бывший участник группы «Машина времени» Юрий Ильченко

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«Умер «ты можешь ходить как запущенный сад, а можешь все наголо сбрить», — написал Бачуров на своей странице в социальной сети.
Он также отметил, что рок-музыкант скончался на 72 году жизни, однако, иных подробностей его смерти журналист не привёл.
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