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Ушёл из жизни бывший участник группы «Машина времени» Юрий Ильченко

30 января 2024, 20:34
Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Ушёл из жизни бывший участник групп «Машина времени» и «Земляне» Юрий Ильченко, об этом сообщил журналист Владислав Бачуров.
«Умер «ты можешь ходить как запущенный сад, а можешь все наголо сбрить», — написал Бачуров на своей странице в социальной сети.

Он также отметил, что рок-музыкант скончался на 72 году жизни, однако, иных подробностей его смерти журналист не привёл.


Напомним, 20 января стало известно о смерти Шота Меладзе, отца известных деятелей культуры Валерия и Константина. 90-летний мужчина попал в больницу с осложнениями, полученными после перенесённого коронавируса, ещё в конце 2023 года. Он провёл в столичной больнице около месяца в бессознательном состоянии, после чего скончался.

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#смерть
#музыкант
#рок
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В Петербурге откроется пространство «Тайная комната»
30 января 2024, 20:34

Фото: istockphoto.com/Alena Kravchenko

Уличный театр «Небесные бродяги» создал новое пространство «Тайная комната», которое откроется на территории ДК имени Крупской в Санкт-Петербурге.
Пространство будет посвящено вселенной Гарри Поттера. Само открытие состоится 3 февраля.

По площади «Тайная комната» займёт около 107 кв. м.

«У этого помещения очень интересная планировка: здесь три этажа, и мы обустроили всё так, чтобы гости сначала попадали в гостиную Грифиндора, а потом спускались в слизеринский подвал. Лестницы у нас как в настоящем Хогвартсе: на них нужно быть предельно внимательными. Ещё у нас есть длинный и довольно узкий коридор, обнаружить который не так-то просто. Это делает его идеальным для проведения квестов и тематических выставок», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» худрук и режиссёр театра «Небесные бродяги» Илья Лошаков.

Отмечается, что пространство будет работать со вторника по воскресенье включительно с 14:00 до 22:00.

Ранее в Санкт-Петербурге прошёл международный поэтический марафон «Блокадной вечности страницы», посвящённый 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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#культура
#санкт-петербург
#кино
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Назван самый популярный автор в подмосковных библиотеках
30 января 2024, 16:58

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Самым популярным автором у посетителей библиотек Московской области в 2023 году стал Александр Пушкин, его произведения остаются наиболее востребованными уже третий год подряд, сообщает пресс-служба Минкульутры и туризма региона.

«Пушкин удерживает лидерство третий год. Его сказки и поэмы любят и взрослые, и дети, — их брали чуть чаще, чем роман в стихах «Евгений Онегин», — отмечается в сообщении.

Втрое место рейтинга занял Лев Толстой с романами «Война и мир», «Анна Каренина», а также рассказами для детей. А замыкает тройку лидеров Николай Носов с «Приключениями Незнайки и его друзей».

Четвёртое место в списке популярных авторов заняла Джон Роулинг с циклом романов про Гарри Поттера, пятое — английская детская писательница Холли Вебб, а шестое — Достоевский.

В десятку также вошли Евгений Водолазкин, Виктор Драгунский, Михаил Булгаков и Олег Рой.

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#книги
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В Подмосковье стартовал конкурс на субсидии для проектов в сфере культуры
30 января 2024, 12:56

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Конкурс на предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере культуры стартовал в Московской области, деньги будут выделены из бюджета региона, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Подмосковья.
«На субсидию могут претендовать НКО, не являющиеся государственными учреждениями и реализующие проекты в сфере культуры на территории Московской области», — отмечается в сообщении.
Приём заявок на субсидию будет завершён 27 февраля в 17:00. Сам конкурс закончится 1 июня текущего года, по его итогам НКО получат средства на реализацию своих проектов.

Полная информация о конкурсе размещена на официальном сайте министерства культуры и туризма региона.

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#культура
#проекты
#субсидии
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#минкульттуризма мо
#московская область
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В Подмосковье пройдет ежегодный зимний фестиваль «Самоварное настроение»
30 января 2024, 12:35

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Ежегодный зимний фестиваль «Самоварное настроение» 3 февраля пройдёт в подмосковном парке. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие состоится в парке «Сестрорецкий» в Клину.

«На празднике посетители смогут познакомиться с русскими чайными традициями. Темой фестиваля этого года стала «Карамельная история». В зоне амфитеатра в 12:00 пройдёт торжественное открытие фестиваля. Гостей в это время ждет театрализованная музыкальная программа при участии ансамбля «Поляне», - поделились в министерстве.

После открытия гости парк смогут принять участие в конкурсе по растопке самоваров на скорость, посетить интерактивную выставку старинных самоваров из личных коллекций клинчан, а также будут работать различные фотозоны.

Стоит отметить, что в 13:00 начнется концертная программа с участием ансамбля «Борода Folk». кроме этого, на мероприятии будут работать фудкорты, где можно будет попробовать ароматный чай и сладости.

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#подмосковье
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Стало известно место депортации музыкантов «Би-2»
Ynet: артистов «Би-2» депортируют из Таиланда в Израиль
30 января 2024, 04:30

Фото: iStock/nantonov

Участников рок-группы «Би-2», арестованных в Таиланде 24 января, намерены депортировать в Израиль, а не в Россию, сообщает израильское издание Ynet.
«После вмешательства МИД и посольства Израиля в Таиланде четверо членов группы "Би-2", задержанных в Бангкоке, будут депортированы в Израиль. Семерых участников российской группы арестовали после нелицензионного выступления в Таиланде. Существовала опасность, что их выдадут России», — передает Ynet.
Артистов задержали 25 января в Таиланде из-за неправильно оформленных документов, после чего их отправили в камеру полицейского участка. Суд наложил штраф на музыкантов, однако вскоре к ним приступила миграционная полиция. Участников группы поместили в клетку под открытым солнцем, и изначально планировалось их экстрадировать в Россию.

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#штраф
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#мид
#опасность
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В Петербурге прошёл марафон «Блокадной вечности страницы»
29 января 2024, 20:33

Фото: istockphoto.com/leoaleks

В международный поэтический марафон «Блокадной вечности страницы», посвящённый 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошёл в Санкт-Петербурге.
Мероприятие было проведено студентами факультета социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС, которые возложили цветы к Блокадной полынье и читали проникновенные стихи, посвященные блокаде. Подробнее об этом рассказала замдекана факультета Ирина Шубина.

«Цель марафона – это воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну и народ через погружение в историю блокадного Ленинграда, подвига, совершенного его жителями», – отметила в беседе с «Петербургскому дневнику» Шубина.

Она также заявила о необходимости сохранения памяти о подвиге ленинградцев.

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#санкт-петербург
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Заслуженный артист РФ Дубровский назначен главным режиссером Малого театра
29 января 2024, 17:43

Фото: istockphoto/Veronika Saratovtseva

Алексей Дубровский занимал должность заместителя худрука по творческим вопросам.
Заслуженный артист РФ, режиссер Алексей Дубровский стал главным режиссером Государственного академического Малого театра. Об этом рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова в Telegram-канале. Решение о назначении было принято после встреч, обсуждений с руководством и коллективом театра.

Прежний худрук театра, 88-летний народный артист СССР Юрий Соломин скончался 11 января. Он занимал эту должность с 1988 года.

Ранее сообщалось, что фильм «Мастер и Маргарита» режиссёра Михаила Локшина возглавил кинопрокат России и СНГ, сумев собрать за минувшие выходные 428 млн рублей. Об этом пишет портал kinobusiness.com.

«Мастер и Маргарита» — это второй полнометражный фильм Локшина, известность которому принесла картина «Серебряные коньки». Сценарий и к ней, и к «Мастеру и Маргарите» написал Роман Кантор.

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#театр
#культура
#новости
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В аэропорту Шереметьево откроют фотовыставку, посвящённую лошадям
29 января 2024, 17:08

Фото: пресс-служба ФКС России

Выставка работ фотографа Александра Забегина «Ветер в гриве» откроется международном аэропорту Шереметьево в четверг, 1 февраля, сообщает пресс-служба Федерации конного спорта России.
«Александр Забегин — фотограф, член Союза журналистов России, искренне преданный лошадям, становящимся вдохновением для его искусства. (…) Уникальные работы передают мощь, грацию, нежность и беззащитность лошади и погружают зрителей в мир дружбы между животным и человеком», — говорится в сообщении.

За плечами Александра Забегина 20 выставок, среди которых есть и зарубежные. С 2005 года фотограф работает на всех турнирах, которые проводит отечественная Федерация конного спорта.

Экспозиция будет открыта в полдень в пассажирском зале вылета терминала В. Отмечается, что для гостей выставки выделят специальную парковку.

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#культура
#выставка
#шереметьево
#фотография
#лошади
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Подмосковные школьники могут стать частью проекта «Возвращение к слову»
29 января 2024, 17:07

Фото: istockphoto / JackF

Школьников 12-17 лет приглашают принять участие в культурно-образовательном проекте «Возвращение к слову». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Общероссийский культурно-образовательный проект для школьников 12-17 лет «Возвращение к слову» проходит с 13 января по 30 июня 2024 года.

«Учащимся 5-11-х классов образовательных учреждений предлагается стать авторами мини-экранизаций, видео-эссе, видео-стихотворений и с помощью педагогов сделать хрестоматийные книги актуальными для себя и своего поколения. Результатом работы станет размещение видеопроизведений школьников на ресурсах проекта для широкого обсуждения и выбора победителей зрительского голосования», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что основной целью проекта является пробуждение в подростках интереса к русской классической литературе через их вовлечение в аудиовизуальное творчество.

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