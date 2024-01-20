Скончался отец Валерия и Константина Меладзе

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Отец Валерия и Константина Меладзе Шота Константинович скончался в больнице после перенесённого коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в конце прошлого года 90-летний Шота Меладзе был госпитализирован с осложнениями от перенесённого ранее коронавируса. В столичной больнице он находился без сознания.
Также мужчина сообщается, что мужчина перенёс сердечный приступ и инсульт.
20 января стало известно о его смерти.
В связи с трагедией в семье, певец Валерий Меладзе перенёс запланированные на конец января концерты в Казахстане и Узбекистане на начало февраля.
Ранее журналистка Ксения Собчак сообщала, что Меладзе отменил свои зарубежные концерты и вернулся в Россию в связи с экстренной госпитализацией отца.
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Также мужчина сообщается, что мужчина перенёс сердечный приступ и инсульт.
В связи с трагедией в семье, певец Валерий Меладзе перенёс запланированные на конец января концерты в Казахстане и Узбекистане на начало февраля.
Ранее журналистка Ксения Собчак сообщала, что Меладзе отменил свои зарубежные концерты и вернулся в Россию в связи с экстренной госпитализацией отца.
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Анастасия Чинкова