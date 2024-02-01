В крови погибшего шоумена Красилова не нашли следы наркотиков

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В крови танцора и шоумена Дмитрия Красилова, который скончался в декабре 2023 года, не нашли следы наркотиков, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, 17 декабря 2023 года Красилову стало плохо по дороге домой с работы. На следующий день его бездыханное тело обнаружили в столичной квартире артиста.
Baza стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы Красилова. По информации СМИ, следов наркотических веществ в его крови обнаружено не было.
Красилов заработал народную любовь, снявшись в клипе группы Little Big на песню Uno. После этого фанаты артиста стали ласково называть его «Пухляш».
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Baza стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы Красилова. По информации СМИ, следов наркотических веществ в его крови обнаружено не было.
«Причиной смерти Красилова стали последствия эндокринопатии — болезни, спровоцированной нарушением работы эндокринных желёз», — сообщили журналисты.
Красилов заработал народную любовь, снявшись в клипе группы Little Big на песню Uno. После этого фанаты артиста стали ласково называть его «Пухляш».
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Евгения Парфентьева