Умер актер из сериалов «Глухарь» и «Счастливы вместе» Александр Симонец

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Ушел из жизни актер Александр Симонец, который снимался в сериалах «Глухарь», «Счастливы вместе», «Моя прекрасная няня» и других. Ему был 61 год. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, Симонец умер в родном городе Благовещенск. По предварительным данным, причиной смерти актера стала сердечная недостаточность.
Он приобрел популярность благодаря своим ролям в сериалах «Глухарь», «Моя прекрасная няня», «Счастливы вместе», «Возвращение Мухтара» и другим.
4 февраля стало известно, что в Ижевске скончался заслуженный артист Удмуртии, актёр Государственного русского драматического театра Удмуртии Алексей Агапов. Смерть наступила всего через день после того, как артист отпраздновал свой 50-летний юбилей.
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Он приобрел популярность благодаря своим ролям в сериалах «Глухарь», «Моя прекрасная няня», «Счастливы вместе», «Возвращение Мухтара» и другим.
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Элина Позднякова