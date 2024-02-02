Ушла из жизни супруга главы Дагестана Галина Меликова

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«Галина Меликова скончалась в реанимации после длительной болезни», — рассказал собеседник «РИА».
Напомним, 17 января стало известно о смерти супруги бывшей восьмой ракетки мира и победителя Кубка Дэвиса в составе сборной России Михаила Южного Юлии. Она также скончалась в результате продолжительной болезни. Южная умерла в столице ОАЭ Дубае.
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