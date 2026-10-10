Ушёл из жизни звезда «Улицы разбитых фонарей» Владимир Баранов
На 71‑м году жизни скончался советский и российский актёр театра и кино Владимир Николаевич Баранов. Об этом сообщил Рязанский государственный областной театр юного зрителя в своих социальных сетях.
С 2013 года Баранов служил в Рязанском ТЮЗе, где успел сыграть 29 ролей. Среди самых заметных театральных работ — Вернер в постановке «Княжна Мери» по М. Ю. Лермонтову, Ричард Уилли в комедии «№ 13» Р. Куни и Бурмистр в спектакле «Господа Головлёвы. Маменька» Я. Пулинович. В театре отметили, что каждая роль Баранова была яркой, наполненной глубоким смыслом и по‑настоящему запоминающейся.
Широкому зрителю актёр известен по многочисленным ролям в популярных телепроектах. В его фильмографии — сериалы «Агент национальной безопасности», «Тайны следствия», «Бандитский Петербург», «Ментовские войны», «Чужой район», а также «Улицы разбитых фонарей».
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