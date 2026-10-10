Ушёл из жизни звезда «Улицы разбитых фонарей» Владимир Баранов

10 октября 2026, 23:47

Фото: iStock/Diy13

На 71‑м году жизни скончался советский и российский актёр театра и кино Владимир Николаевич Баранов. Об этом сообщил Рязанский государственный областной театр юного зрителя в своих социальных сетях.