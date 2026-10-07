Звезда фильма «В порту» Ева Мари Сейнт умерла в возрасте 102 лет
Американская актриса Ева Мари Сейнт скончалась в своём доме в Лос‑Анджелесе. О её смерти 6 октября сообщил журнал Variety.
Наибольшую известность Сейнт принесли роли в культовых фильмах середины XX века. Свой «Оскар» она получила за лучшую женскую роль второго плана в драме «В порту» (1954), сыграв в дуэте с Марлоном Брандо. Ещё одной знаковой работой в её карьере стал триллер Альфреда Хичкока «К северу через северо‑запад», где актриса воплотила образ Евы Кендалл — эта роль прочно закрепила за ней статус звезды Голливуда.
Несмотря на громкий успех в кино, Ева Мари Сейнт не стала связывать себя долгосрочными студийными контрактами. Она активно развивала карьеру в театре и на телевидении. Среди театральных работ актрисы особенно выделяются постановки «Продавец дождя», «Любовь под вязами», «Маска Линкольна» и «Первый понедельник октября».
Знаковым моментом в более поздние годы стало её появление на церемонии вручения «Оскара» в 2009 году: тогда Сейнт вручила награду в номинации «Лучшая актриса второго плана». Примечательно, что это произошло примерно через 55 лет после того, как она сама одержала победу в этой категории.
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