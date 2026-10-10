Умерла звезда шоу «Голос» Карина Зевиани

10 октября 2026, 21:05

Бразильская певица Карина Зевиани умерла от рака на 52-м году жизни

Карина Зевиани (Фото: Instagram*/karinazeviani)

Бразильская певица Карина Зевиани, известная по участию в шоу «Голос Бразилии» и выступлениям в составе музыкальных коллективов Thievery Corporation и Nouvelle Vague, скончалась в возрасте 51 года. Артистка боролась с раком молочной железы, который диагностировали у нее в 2024 году. Об этом сообщает издание Need To Know.