Умерла звезда шоу «Голос» Карина Зевиани
Бразильская певица Карина Зевиани, известная по участию в шоу «Голос Бразилии» и выступлениям в составе музыкальных коллективов Thievery Corporation и Nouvelle Vague, скончалась в возрасте 51 года. Артистка боролась с раком молочной железы, который диагностировали у нее в 2024 году. Об этом сообщает издание Need To Know.
Заболевание впоследствии дало метастазы в печень и кости. Зевиани открыто рассказывала поклонникам о своем состоянии и ходе лечения.
20 сентября певица сообщила, что ей предстоит пройти курс внутривенной химиотерапии. Артистка переживала из-за возможной потери волос. Подписчики поддержали ее в комментариях, пожелав сил и скорейшего выздоровления. Однако врачам не удалось спасти Зевиани — она умерла в больнице.
Свою карьеру Карина начинала в модельном бизнесе. В течение семи лет она работала в Лондоне, Париже и Нью-Йорке, после чего решила связать жизнь с музыкой.
В 2005 году Зевиани присоединилась к американскому электронному коллективу Thievery Corporation по рекомендации Дэвида Бирна, фронтмена группы Talking Heads. В 2008 году она стала одной из вокалисток французского проекта Nouvelle Vague.
В 2009 году певица вернулась в Бразилию, а в 2012-м выпустила сольный альбом Amor Inventado, который остался единственной пластинкой в ее сольной дискографии. Новая волна популярности пришла к Зевиани осенью 2020 года, когда она выступила в девятом сезоне бразильской версии шоу «Голос».
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