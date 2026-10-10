Умер чемпион Паралимпийских игр 2020 года в Токио Муса Таймазов

10 октября 2026, 19:35

Паралимпийца Таймазова похоронят в дагестанском селе Старый Кяхулай

Муса Таймазов (Фото: Instagram*/musa_taymazov)

Чемпиона Паралимпийских игр в метании клаба Мусу Таймазова похоронят в поселке Старый Кяхулай, который входит в состав Махачкалы. Об этом сообщили РИА Новости в администрации города.