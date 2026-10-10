Умер чемпион Паралимпийских игр 2020 года в Токио Муса Таймазов
Чемпиона Паралимпийских игр в метании клаба Мусу Таймазова похоронят в поселке Старый Кяхулай, который входит в состав Махачкалы. Об этом сообщили РИА Новости в администрации города.
Спортсмен скончался на 43-м году жизни после продолжительной болезни. О его смерти в субботу сообщил врио главы Дагестана Федор Щукин. По информации источника СМИ из окружения Таймазова, причиной смерти стало заболевание почек.
Дату похорон пока не определили. Как уточнили в городской администрации, родственники спортсмена ожидают выдачи тела.
Муса Таймазов был чемпионом Паралимпийских игр 2020 года в Токио, бронзовым призером чемпионата мира 2019 года и четырехкратным чемпионом России по метанию клаба. Также он являлся мировым рекордсменом в этой дисциплине.
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