В 112 подмосковных парках работают точки для буккроссинга

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В парках Московской области работают более 120 точек для буккроссинга. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
«Главная цель буккроссинг – дать книге вторую жизнь по принципу «прочитал сам – передай другому». Оставить литературу и найти что-то новое и интересное для собственного чтения можно в специальных книжных шкафчиках или на полках. Они обустроены в 112 областных парках», – говорится в сообщении.Найти точки обмена книгами рядом с домом можно по ссылке.
Как отмечают сотрудники парков, жители активно участвуют в сборе литературы для книгообмена и с удовольствием дополняют прогулки чтением на свежем воздухе.
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Лора Луганская