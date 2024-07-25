В музее-заповеднике Менделеева и Блока пройдёт ежегодный поэтический праздник

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В музее-заповеднике Дмитрия Менделеева и Александра Блока в городском округе Солнечногорск 4 августа проведут Праздник поэзии. В этом году он будет посвящён памяти Блока, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Впервые поэтический праздник состоялся в 1970 году. С тех пор мероприятие традиционно проводят в первое воскресенье августа. В разное время его гостями были Евгений Евтушенко, Константин Симонов, Павел Антакольский, Расул Гамзатов, Римма Казакова, Ираклий Андроников и другие известные поэты и писатели», – отметили в министерстве.Праздник пройдёт в двух усадьбах – Шахматово и Тараканово. В 11 часов он начнётся в усадьбе Тараканово. В программе – открытие выставок и панихида по Блоку в храме Архангела Михаила, поэтическое шествие из одной усадьбы в другую, выступление поэтов и гостей у валуна в Шахматове, открытый микрофон.
В музыкальной части праздника – выступление ансамбля «Русский тембр» Московской областной филармонии. Кроме того, детям и взрослым предложат поучаствовать в творческих мастер-классах.
Читайте также:
В Московской области в рамках проекта «Кинопарк» проведут более 140 показов
В Горках Ленинских представят арт-проект молодых художников «Быть здесь»
В подмосковной усадьбе Федино отреставрируют историческую церковь
Лора Луганская