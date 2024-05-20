В Пушкине состоится концерт-конкурс второго сезона фестиваля «Город танцует в парках»

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«За звание финалиста будут бороться лучшие команды нашего округа. А после конкурсных выступлений гостей парка ждёт концертная программа, в которой примут участие танцоры из телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на телеканале ТНТ», — говорится в сообщении.Кроме того, в программе праздника мастер-класс, который проведёт один их лучших хореографов России.
Мероприятие начнётся в одиннадцать утра. Вход свободный.
Подробная информация о фестивале «Город танцует в парках» размещена на сайте мероприятия, а также в его группе в социальной сети «ВКонтакте».
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