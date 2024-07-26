В Наро-Фоминском округе реконструируют котельную военного городка

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
Реконструкция котельной №43 ведётся в Кантемировском микрорайоне Наро-Фоминского округа — на территории бывшего военного городка, после завершения работ эта котельная будет обеспечивать теплом два многоквартирных дома, передаёт корреспондент «Радио 1».
«Котельная была построена в 1974 году. Работы ведутся полным ходом. Недавно сюда привезли новое оборудование, специалисты начинают его монтировать», — говорится в сообщении.Реконструкция котельной №43 входит в масштабную программу обновления систем теплоснабжения Наро-Фоминска, об этом рассказал замглавы округа Алексей Гусаков.
«У нас разработан план по модернизации котельных и тепловых сетей, он включает в себя 12 пунктов. Половина из них — так называемые краткосрочные задачи, завершить которые мы планируем до сентября. Есть более масштабные, которые потребуют гораздо больше времени, они рассчитаны на два года», — сказал Гусаков.Реконструкция котельной №43 должна быть завершена до начала отопительного сезона.
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