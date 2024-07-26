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В Наро-Фоминском округе реконструируют котельную военного городка

26 июля 2024, 15:38
Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Реконструкция котельной №43 ведётся в Кантемировском микрорайоне Наро-Фоминского округа — на территории бывшего военного городка, после завершения работ эта котельная будет обеспечивать теплом два многоквартирных дома, передаёт корреспондент «Радио 1».
«Котельная была построена в 1974 году. Работы ведутся полным ходом. Недавно сюда привезли новое оборудование, специалисты начинают его монтировать», — говорится в сообщении.
Реконструкция котельной №43 входит в масштабную программу обновления систем теплоснабжения Наро-Фоминска, об этом рассказал замглавы округа Алексей Гусаков.



«У нас разработан план по модернизации котельных и тепловых сетей, он включает в себя 12 пунктов. Половина из них — так называемые краткосрочные задачи, завершить которые мы планируем до сентября. Есть более масштабные, которые потребуют гораздо больше времени, они рассчитаны на два года», — сказал Гусаков.
Реконструкция котельной №43 должна быть завершена до начала отопительного сезона.

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#наро-фоминск
#котельная
#теплоснабжение
#реконструкция
Подорвавший железную дорогу под Рязанью Сидики мог бы укрыться за границей
27 июля 2024, 09:28

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Суд объяснил необходимость заключения под стражу Руслана Сидики, организовавшего подрыв железнодорожных путей в Рязанской области. Оставаясь на свободе, он мог бы скрыться от правосудия у родственников за пределами России.
Как указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, учитывая тяжесть предъявленных обвинений, преступник мог скрыться от органов предварительного следствия и суда с целью избежать уголовного наказания. Учитывая это, Басманный районный суд города Москвы продлил арест Сидики до ноября 2024 года.

Он обвиняется в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности, а также в совершении теракта, покушении на совершение другого и подготовке к третьему. Кроме того, обвинения предъявлены по нескольким эпизодам изготовления и хранения взрывчатых веществ. Все эти преступные деяния были осуществлены в составе организованной группы.

Как установили следователи, в результате подрыва Сидики железнодорожных путей на перегоне «Рыбное - Блокпост 240 км» 11 ноября 2023 года сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда.

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#суд
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#рязанская область
#теракт
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В Минюсте предложили увеличить предельный возраст нотариусов
В Минюсте предложили увеличить предельный возраст нотариусов до 80 лет
27 июля 2024, 08:09

Фото: iStock/djedzura

Министр юстиции Константин Чуйченко предложил увеличить до 80 лет предельный возраст нотариусов в РФ. Об этом он сообщил, когда представлял проект новой редакции закона «О нотариате» на заседании президиума Совета законодателей в Совете Федерации, пишет РИА Новости.
На сегодняшний день предельный возраст нотариусов составляет 75 лет. Предложенный министерством законопроект усиливает контроль властей над деятельностью нотариусов и увеличивает требования для них.

Ожидается, что в дальнейшем нотариусам нужно будет иметь полное высшее юридическое образование или закончить специалитет. Также данный законопроект предусматривает изменения в системе допуска в профессию.

Ранее Минюст предлагал законопроект об ужесточении контроля государства за нотариусами.

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#минюст
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Юрист предупредил россиян об опасных письмах из-за границы
Юрист Соловьев: мошенники могут привлечь россиян письмом из-за границы
27 июля 2024, 04:07

Фото: iStock/oliviaelisa92

Мошенники могут привлекать россиян письмами с иностранными номерами, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев, пишет «Прайм».
По его словам, главная задача мошенника – вызвать интерес и войти в доверие. Добиться этого можно разными способами. Эксперт отметил, что с иностранных телефонных номеров приходят сообщения необычного содержания.

«Планирую приехать в Москву 30 числа, но не могу с Вами связаться. Мы можем встретиться? Добавляю мой новый аккаунт…», – привел пример сообщения Соловьев.

К сообщению прилагается ссылка, по которой злоумышленники могут получить доступ к профилю Госуслуги и страницам в социальных сетях. Соловьев призвал людей не переходить по ссылкам в письмах от незнакомцев.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новый для обмана миф, выдавая себя за сотрудников компаний мобильной связи.

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#телефоны
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Предсказана судьба генеральских погон и звезды Героя России у арестованного экс-зама Шойгу
27 июля 2024, 03:52

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, скорее всего, будет лишен генеральских погон и звезды героя России, заявил юрист и руководитель московского Центра правопорядка Александр Хаминский.
По его словам, суд может оставить осужденному звание героя, но только в том случае, если звезда вручается за действительно героический поступок.

«Исходя из биографии Дмитрия Булгакова, его служба проходила исключительно на должностях, связанных с материально-техническим снабжением, поэтому почетного звания он, скорее всего, будет лишен», – рассказал Хаминский.

Он также считает, что бывший заместитель Сергея Шойгу также будет лишен звания генерала армии.

О задержании и аресте Булгакова стало известно днем 26 июля, когда ему было предъявлено обвинение по делу о коррупции.

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НМИЦ Минздрава РФ назвал глазную боль и жар симптомами лихорадки Западного Нила
27 июля 2024, 00:34

Фото: Istockphoto/Ildar Imashev

НМИЦ Минздрава РФ назвал первые симптомы при заражении лихорадкой Западного Нила — жар, слабость, боль в глазах, мышцах и спине, а при развитии болезни — заторможенность, проблемы с передвижением и чувствительностью. Об этом со ссылкой на исследовательский центр сообщает РИА Новости. При появлении первых признаков недомогания следует немедленно обращаться к медикам, указано в материале.
В пресс-службе НМИЦ также отметили, что человек заражается этой болезнью в основном от укусов инфицированных комаров, потому для защиты врачи рекомендуют пользоваться спреями-репеллентами и москитными сетками.

Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан зарегистрировали 4 случая заболевания лихорадкой Западного Нила, но все зараженные уже получают медпомощь в больницах.

«Все пациенты получают медицинскую помощь в условиях стационара, им проводятся телемедицинские консультации со специалистами НМИЦ Фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России по тактике ведения и лечения», — цитировали РИА Новости заявление НМИЦ.
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#заболевания
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Wildberries хочет запретить бренд «WBНУТЫЙ ВЭБЭНУТЫЙ» из-за аморального названия
27 июля 2024, 00:07

Фото: istockphoto/Abdullah Durmaz

Wildberries подала в Роспатент жалобу на товарный знак «WBНУТЫЙ ВЭБЭНУТЫЙ», зарегистрированный индивидуальным предпринимателем из Краснодара Ольгой Кащевой. Об этом сообщает РБК. Маркетплейс хочет запретить бренд из-за того, что такое название «противоречит принципам морали», говорится в материале.
По данным издания, бизнесвумен зарегистрировала марку еще в июне прошлого года, под которой затем продавала печатную продукцию, кухонную посуду и утварь, а также одежду и обувь.

«С прошлого года алгоритмы Wildberries запретили нам размещать внутреннюю рекламу на маркетплейсе, а с этого года также стали отклонять статьи на WB Guru с упоминанием товаров нашего бренда. А все потому, что название бренда «WBнутый» показалось Wildberries неправильным и неприемлемым. И это несмотря на то, что бренд «WBнутый» запатентован и имеет все необходимые документы от государственных органов», — возмутилась Кащева в социальных сетях.
По словам предпринимателя, маркетплейс не идет ни на какие уступки и требует сменить название, ссылаясь на его якобы нецензурность, которое компрометирует компанию.

Ранее Верховный суд оставил в силе решение обязать сеть ресторанов «Ёбидоёби» сменить название, поскольку нынешнее противоречит принципам гуманности и морали, а также вызывает ассоциации с ненормативной лексикой. При этом компания отмечала, что данное название является транслитерацией японской фразы «День недели – суббота».

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#суд
#документы
#обувь
#бренд
#патент
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Приметы на 27 июля: что делать в день апостола от 70-ти Акилы, чтобы год прошел хорошо
27 июля 2024, 00:00

Фото: istockphoto/AlekZotoff

В субботу, 27 июля 2024 года, верующие встречают День памяти святого апостола от 70-ти Акилы. В древности в это время также задабривали мифического хозяина полей — Полевого. С приходом христианства на Русь, эти праздники сплелись воедино, а православные традиции срослись с поверьями предков, приметами, обрядами и былинами, история которых теряется во мраке веков.
В том, что можно и что нельзя делать на Акилу и Полевого, истории праздников, народных приметах и традициях, разбиралась редакция «Радио 1».

День памяти апостола от 70-ти Акилы

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
Апостолы от семидесяти — это 70 последователей Иисуса Христа, которые проповедовали его учение в I веке. В них не входят двенадцать апостолов и апостол Павел.

«После сего избрал Господь и других семьдесят, и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою», — говорится в Евангелии от Луки.

Святой Акила — ученик и близкий друг апостола Павла. До принятия веры жил вместе с женой в Понте, а после изгнания перебрался в Коринф, где зарабатывал на хлеб ремеслом. Там он и познакомился с апостолом Павлом, приютив его на время у себя дома.

По Новому Завету, Павел обратил супругов в истинную веру в Иисуса Христа, крестил их, а после направил проповедовать учение в Ефес. Акила сеял Слово Божие в Азии, Ахаии и Ираклии, обратив за свою жизнь в христианство множество язычников.

Согласно писанию, апостола от 70-ти Акилу и его жену Прискиллу мученически убили неверные язычники.

Что можно делать 27 июля

Фото: istockphoto/Nadezhda Vetrova
В отличие от православных традиций, о народных известно значительно меньше. По одной из версий, в этот день предки обращались к древнему хозяину полей и угодий — Полевому. У незримого духа просили хорошего урожая, задабривая горшочком с кашей, оставленным на последней полосе земли.

По другим поверьям, на Руси этот день назывался Дозоры. Все потому, что на это время приходился самый разгар жатвы, когда урожай нужно было стеречь от нечистой силы, ненастья и непрошенных гостей.

Считалось, что 27 июля нужно было усердно работать, тем, кто посвящал этот день труду, обещали материальные блага в будущем, а остаток года прошел бы хорошо.

Одиноким девушкам и женщинам на Акилу советовали брать новый кусок мыла, чтобы смыть в этот день все старое и плохое, пустить в жизнь перемены к лучшему.

По народным традициям, вечером следовало провести праздничный ужин для родных, друзей и близких, а остатки еды отдать животным и птицам.

Что нельзя делать 27 июля

Фото: istockphoto/alex_ugalek
Были в этот день и особые запреты, предки строго соблюдали их, чтобы не навлечь беду:
  • не разрешалось долго стоять против ветра, чтобы из человека не выдуло всю удачу;
  • запрещалось нести домой найденные деньги, чтобы не лишиться достатка;
  • не следовало проводить день в праздности и с ленью, чтобы не потерять удачу;
  • в грозу просили закрывать окна, чтобы не пустить в дом нечистую силу;
  • не советовали подходить в лесу к незнакомым детям и животным, так как верили, что под их личиной прячется нечестивый;
  • запрещалось брать в долг и начинать новые дела, чтобы не попасть в нужду и не растерять удачу.

Народные приметы о погоде 27 июля

Фото: istockphoto/Alexlukin
  • ливень на Акилу связывали с холодным и дождливым завершением лета;
  • мерцающие звезды ночью сулили сильную грозу;
  • много чаек сидят на воде — жди хорошую погоду;
  • встреча со стаей летучих мышей вечером говорила о приближении теплых дней;
  • глухой раскат грома считали знаком о тихом и небольшом дожде, а громкий — о затяжном и сильном ливне;
  • если вся рябина красная — обещали дождливый август;
  • солнечная теплая погода на Акилу говорила о хорошем урожае;
  • чистое и безоблачное небо ночью называли началом солнечной поры до самой осени;
  • если восходящее солнце красное и прячется за облаками — ожидали дождя;
  • в пасмурную погоду, но без дождей, спешили идти на рыбалку с отменным клевом.

Именины 27 июля

Фото: istockphoto/IvanMikhaylov
Как назвать мальчиков и девочек на 27 июля, можно узнать, ориентируясь на именины
  • Акила — апостол от семидесяти, епископ Гераклейский, ученик апостола Павла, священномученик.
  • Акила — святой покровитель апостол от 70-ти Акила;
  • Ираклий — святой покровитель мученик Ираклий;
  • Иван — святой покровитель Иоанн Мервский;
  • Константин — святой покровитель Константин Богоявленский;
  • Николай — святой покровитель Николай Порецкий;
  • Петр — святой покровитель епископ Критский Петр;
  • Степан — святой покровитель иеросхимонах Стефан Махрищский.
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Бывший замминистра обороны Булгаков отказался признать вину в коррупции
26 июля 2024, 23:40

Фото: istockphoto/Zolnierek

Бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков отказался признать себя виновным в коррупции. Об этом правоохранительные органы сообщили информационному агентству ТАСС.
По словам собеседника агентства, арестованный генерал выразил «готовность сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность».

Ранее стали известны причина ареста Булгакова. Следователи полагают, что генерал мог бы скрыться и повлиять на свидетелей по делу.

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#минобороны рф
#коррупция
#суд
#арест
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26 июля 2024, 23:06

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков стал первым в современной истории России генералом армии, попавшим под следствие, сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).
По данным газеты, расследование в отношении Булгакова инициировало управление по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета на основании материалов департамента военной контрразведки ФСБ.

Генерал был задержан после обыска по месту жительства, доставлен в здание следственного главка в Техническом переулке, допрошен и отправлен в изолятор временного содержания (ИВС). Впоследствии Басманный суд удовлетворил ходатайство следственных органов о заключении под стражу на два месяца. Как отмечает «Коммерсантъ», разбирательство проходило в тайне, а карточка дела даже не была зарегистрирована в базе данных Мосгорсуда.

О задержании и аресте Булгакова было объявлено днем в пятницу, 26 июля.

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