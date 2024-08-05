В подмосковном посёлке Новая Ольховка начали очищать пруд

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Работы по очистке руслового пруда реки Истьи стартовали в посёлке Новая Ольховка Наро-Фоминского городского округа в рамках реализации губернаторской программы «100 прудов и озёр», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Жители посёлке с нетерпением ждут (очистки пруда — прим. ред.) и искренне сопереживают. Состояние пруда вызывает беспокойство у людей, особенно тот факт, что он начал зарастать растительностью. (…) Мы осознаем, насколько важен этот пруд: здесь берут воду для тушения пожаров, именно сюда приезжает пожарная машина. А красота этого пруда придает особый шарм нашему посёлку», — отметила депутат Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Альбина Красильникова.В ходе работ будет расчищена водная гладь пруда, из водоёма уберут крупногабаритный мусор, удалят заросли камыша и рогоза, в также обрежут аварийные деревья, нависающие над водой.
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