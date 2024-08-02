В Наро-Фоминске 11 августа состоится детский футбольный фестиваль

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Фестиваль футбола «ЦСКА — все сюда!» проведут для игроков 2013-2016 годов рождения на стадионе культурно-спортивного комплекса «Нара» в воскресенье, 11 августа, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«На фестивале юных футболистов ждут игры, соревнования, челленджи, матчи в формате 3 на 3 мастер-классы и селекционное тестирование, которое проведут скауты и тренеры клуба ЦСКА», — говорится в сообщении.В программе спортивного праздника также показательные выступления, конкурсы и автограф-сессия со звездой клуба.
Для того, чтобы принять участие в селекционной части фестиваля, необходимо пройти онлайн-регистрацию, она открыта до 15:00 6 августа. Количество мест ограничено. Зрителям регистрироваться не нужно.
В министерстве напомнили, что первый детский футбольный фестиваль «ЦСКА — все сюда!» провели в Домодедове 1 июня, второй — в Одинцове 15 июня и третий в Балашихе 29 июня.
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