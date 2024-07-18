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В Балашихе пройдёт масштабный фестиваль урбанистической культуры

18 июля 2024, 22:09
Фото: сайт фестиваля

Фото: сайт фестиваля

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На территории арт-квартала «Фабрика1830» в Балашихе 27 июля состоится Урбан-фест, организованный в рамках фестиваля креативных индустрий «Энтузиасты». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Территория арт-квартала превратится в креативный город, где каждый сможет принять участие в создании граффити, росписи автомобиля, разработке архитектурного путеводителя и настольной игре. Посетители смогут станцевать, попробовать себя в качестве диджея», – рассказали в министерстве.
Там добавили, что фестиваль пройдёт в формате полного интерактива. Его цель – объединить людей и вовлечь в их деятельность других горожан, помочь им по-новому взглянуть на свой город и начать творчески взаимодействовать с ним.



Вход на фестиваль будет свободным. Всю подробную информацию можно найти на сайте мероприятия.

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#фестиваль
#балашиха
#культура
#подмосковье
#московская область
Подмосковных писателей приглашают в литературные резиденции в Находке и Самаре
18 июля 2024, 20:48

Фото: пресс-служба АСПИР

Литературная резиденция Ассоциации союзов писателей и издателей России открыла приём заявок для прозаиков на заезд проекта, который пройдёт с 3 по 23 сентября в гостиничном комплексе «Рица» в Находке. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов проекта.
«Литературная резиденция – место, куда писатели приезжают за «спокойствием, трудами и вдохновеньем». Там они в течение 20 дней работают в идеальных условиях, совмещая уединённый труд и дружеское общение, встречаются с читателями и региональными литераторами, проводят творческие встречи. Здесь можно получить профессиональную помощь и консультацию известных писателей, редакторов и издателей», – говорится в сообщении.
Заявки принимаются до 31 июля на сайте ассоциации.

К рассмотрению принимаются романы, повести, сборники повестей и рассказов. Организаторы ждут произведения, посвящённые главным проблемам и противоречиям культурного пространства XXI века. Темой может стать, например, стирание границ между языками и культурами, противостояние природы и цивилизации, виртуальная реальность, будущее технологий, общественные перемены и другие значимые явления.

Фото: пресс-служба АСПИР

А для авторов произведений нон-фикшн заезд в литературную резиденцию пройдёт с 3 по 23 сентября в отеле «Моя Глинка» в Самаре.

На конкурс принимаются книги, затрагивающие самый широкий круг тем: исследовательские и учебные издания, посвящённые различным видам искусств и ремёсел, жизнеописания выдающихся деятелей науки, истории и культуры, научно-популярные литературоведческие, искусствоведческие и культурологические работы, книги по урбанистике.

Заявки принимают до 31 июля от авторов старше 18 лет. Узнать условия конкурса и подать заявку можно на сайте ассоциации.

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#культура
#литература
#искусство
#конкурс
#писатель
#книги
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Для ребят из подмосковного лагеря «Левково» провели День пожарной безопасности
18 июля 2024, 16:26

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

День пожарной безопасности устроили для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Левково» в Пушкинском городском округе, мероприятие было организовано под патронатом подмосковного главка МЧС и областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.
В рамках праздника был организован конкурс «Знатоки пожарной охраны», различные спортивные старты, ребятам рассказали, как тушить огонь и эвакуировать пострадавших, показали приёмы оказания первой помощи, а также дали примерить амуницию пожарных, показали спецмашины и даже позволили посидеть за рулём.

Праздник был приурочен к 97-летию Государственного пожарного надзора МЧС России.

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#пушкинский округ
#лагерь
#дети
#праздник
#мчс
#пожарная безопасность
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Свыше 80 подмосковных локаций предлагают провести «Ночь в парке»
18 июля 2024, 14:35

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Более чем в 80 подмосковных парках 20 июля пройдёт общеобластное мероприятие «Ночь в парке». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Так, в Городском парке культуры и отдыха Чехова пройдёт светодиодный костюмированный заплыв на сапбордах. Желающие смогут посетить творческие локации по интересам. Это «мягкая» йога, мастер-классы, квиз «Мозгомания», бармен-шоу и многое другое.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха желающие смогут присоединиться к иммерсивному краеведческому квесту «Тайны ночного леса». На лесном маршруте они встретят былинных персонажей, увидят ночную иллюминацию и выполнят интересные задания.

В парке семейного отдыха Дубны научат готовить ташкентский плов, который затем все желающие смогут попробовать. Также гостей ждут на танцевально-вокальный марафон, знакомство с мозаикой художницы Нади Леже и в контактный зоопарк.

Центральный парк Ленинского городского округа подготовил выставку репродукций картин «Исаак Ильич Левитан. Летняя пора». Также можно будет отправиться на мастер-класс по сальсе и бачате, снять видео в интерактивной зоне «Неоновая ночь». Завершится праздник пенной дискотекой.

В парке «Сосновый бор» в Коломне можно будет провести вечер с настольными играми, стихами и просмотром диафильмов на проекторе. В программе также – настольный теннис и йога. Самым ярким событием праздника станет дискотека «Пульс парка».

«Ночь в парке» организована при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».

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#парки
#ночь
#минкульттуризма мо
#подмосковье
#московская область
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На общероссийском фотоконкурсе по охране труда стартовало народное голосование
18 июля 2024, 13:01

Фото: iStock/WinnieVinzence

Голосование за лучшую фотографию, присланную на конкурс «Охрана труда в действии», началось на официальной странице общественно-просветительской кампании «Здоровье. Ответственность. Труд» в социальной сети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты РФ.
«Фотографии на конкурс принимались от граждан России любых возрастов. Темой снимков стала работа специалистов по охране труда, рабочие процессы с использование индивидуальной защиты, а также просветительская деятельность в области охраны труда», — говорится в сообщении.
Голосование за лучшую фотографию началось 15 июля и завершится 11 августа. 50 лучших работ напечатают и разместят на площадке Всероссийской недели охраны труда, которая будет проходить 10-13 сентября на площадке университета «Сириус» в Сочи.

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#конкурс
#фотография
#минтруд
#голосование
#россия
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В России стартует приём заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив
18 июля 2024, 12:01

Фото: iStock/bizoo_n

Приём заявок на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив для проектов в области искусства, культуры и творческих индустрий начнётся 25 июля и продлится до 10 сентября, сообщает пресс-служба фонда.
«Конкурс будет проводиться по девяти номинациям: «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Великое русское слово», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Я горжусь», «Молодые лидеры», «Культурны код» и «Место силы», — говорится в сообщении.
Заявки на конкурс принимаются от некоммерческих и коммерческих организаций, а также индивидуальных предпринимателей. Победители будут объявлены в декабре.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

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#конкурс
#культура
#гранты
#россия
#фонд
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Из Диснейленда уберут аниматронного медведя, чтобы не задеть чувства алкоголиков
17 июля 2024, 20:13

Фото: istockphoto/JHVEPhoto

Аниматронный медведь исчезнет из Диснейленда, потому что его внешность «может задеть чувства алкоголиков». Об этом сообщает издание New York Post. Уточняется, что герой развлекал гостей, приблизительно, полвека, однако сейчас в компании его посчитали «устаревшим и оскорбительным».
Ранее сообщалось о введении в Disney так называемых «стандартов инклюзивности». Согласно им, например, среди сценаристов, продюсеров и других специалистов должно быть не меньше половины «недопредставленных групп». Сюда, в частности, включены темнокожие и представители ЛГБТ*.

Перед этим была информация о сокращении в компании штата сотрудников для снижения расходов, направленных оптимизировать операции компании в «период потрясений» в медиаиндустрии.

*Организация признана Росфинмониторингом экстремистской и террористической, запрещена в РФ

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#мир
#новости
#сша
#алкоголизм
#алкоголь
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Выставку «Подмосковная сторона» в Химках посетило более 3 тысяч человек
17 июля 2024, 18:28

Фото: музейно-выставочный комплекс «Артишок»

В Химках продолжает работать летняя выставка «Подмосковная сторона». По словам руководителей, ее посетило уже более трех тысяч человек.
На выставке представлены картины 80 авторов — членов живописной секции Московского областного отделения Союза Художников России, которые обличили природные и архитектурные особенности Подмосковья, написали портреты людей, которые внесли вклад в развитие региона.

200 разных картин представлены в нескольких тематических разделах: «Лица», «Дыхание природы», «Мозаика городов», «Летний натюрморт», «Дом, семья и счастье», «Размышления и поиск», «Мастерская», «Лето в Подмосковье».

Фото: музейно-выставочный комплекс «Артишок»

«Из всех жанров живописи на выставке присутствуют главные жанры этого вида искусства — портрет, пейзаж, натюрморт, есть также абстракционизм, анимализм и бытовой жанр», — рассказали организаторы выставки корреспонденту Радио 1.

По словам кураторов и наблюдателей «Подмосковной стороны» посетители очень тепло отзываются об увиденном.

«Потрясающе! Невозможно выделить лучшие работы, всё очень талантливо, есть ощущение причастности к природе», — говорят они.

Фото: музейно-выставочный комплекс «Артишок»

Люди, прошедшие разные залы, говорят, что это схоже с общим путешествием по Подмосковью, что будто такое оно все — разное и замечательное.

«Приятно путешествовать по Подмосковью среди ваших картин», — поделилась одна из гостей.

Еженедельно со среды по пятницу в 12:00 для посетителей с детьми (от 6 до 15 лет) проводятся мастер-классы.

Фото: музейно-выставочный комплекс «Артишок»

«Было очень интересно и нам, и детям», — поделилась одна из гостей.

Каждую пятницу в 15:00 проводится бесплатная экскурсия по всем залам выставки.

Выставка продлится до 21 июля в музейно-выставочном комплексе «Артишок», который располагается в старейшем химкинском парке — Парке культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого.

Основное направление развития комплекса — это временные выставки подмосковных художников, графиков, скульпторов и фотографов, передвижные выставки из московских и подмосковных музеев, выставки исторической и современной фотографии, естественно-научные выставки, литературные экспозиции. В комплексе проводится множество мастер-классов, лекций, кинопоказов, встреч с художниками.

Фото: музейно-выставочный комплекс «Артишок»

Посетить комплекс можно со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00.

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#картины
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Делегация Раменского успешно выступила на фестивале «Радуга над Витебском»
17 июля 2024, 18:26

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Делегация творческих коллективов Раменского приняла участие в Международном фестивале-конкурсе детского и молодёжного творчества «Радуга над Витебском» в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
По итогам конкурса солисты студии бального танца «10 ритмов» ДК им. Воровского Сергей Климов и Мария Симкина стали лауреатами II степени в номинации «Хореографическое творчество. Бальный танец».
«Народный коллектив «Ретро Плюс» также стал лауреатом II степени. Это раменский коллектив, базирующийся в ДК «Строитель», филиале ДК «Гжельский». Его уникальность заключается в том, что он – семейный и состоит из брата и пяти сестёр. Руководитель и основатель коллектива – Михаил Смирнов», – рассказали в администрации.
Фестиваль-конкурс «Радуга над Витебском» проходит ежегодно в июле в дни проведения Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Фестиваль посвящён единению национальных культур славянских народов. В этом году в масштабном проекте приняли участие более 70 коллективов из четырёх стран.

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#раменский городской округ
#культура
#искусство
#фестиваль
#белоруссия
#московская область
#подмосковье
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В Коломне проведут выставку живых цветов
17 июля 2024, 12:59

Фото: iStock/Ludmila Kapustkina

Выставка «Цветы июля» откроется в картинной галерее Коломны «Дом Озерова» в пятницу, 19 июля, в экспозиции будут представлены живые растения, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Главным объектом выставки станут флоксы: посетителей познакомят с разными сортами этих цветов. Кроме того, в экспозиции будут представлены и другие цветы», — отмечается в сообщении.
Выставка организована при сотрудничестве с коломенским клубом цветоводов-любителей. Она продлится два дня — до 20 июля. Подробную информацию можно прочесть на сайте галереи «Дом Озерова».

Ранее сообщалось, что 27 июля в селе Молоди городского округа Чехов состоится исторический фестиваль «Гуляй Город», посвящённый победе в Битве при Молодях в 1572 году.

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#минкульттуризма мо
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