В Балашихе пройдёт масштабный фестиваль урбанистической культуры

Фото: сайт фестиваля
На территории арт-квартала «Фабрика1830» в Балашихе 27 июля состоится Урбан-фест, организованный в рамках фестиваля креативных индустрий «Энтузиасты». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Территория арт-квартала превратится в креативный город, где каждый сможет принять участие в создании граффити, росписи автомобиля, разработке архитектурного путеводителя и настольной игре. Посетители смогут станцевать, попробовать себя в качестве диджея», – рассказали в министерстве.Там добавили, что фестиваль пройдёт в формате полного интерактива. Его цель – объединить людей и вовлечь в их деятельность других горожан, помочь им по-новому взглянуть на свой город и начать творчески взаимодействовать с ним.
Вход на фестиваль будет свободным. Всю подробную информацию можно найти на сайте мероприятия.
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Лора Луганская