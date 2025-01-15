В Реутове открылась выставка «Арт-география Московской области»

Ледовые представления в постановке знаменитых фигуристов, состоявшиеся в Подмосковье в декабре и январе, увидели более 92,5 тыс. жителей и гостей региона. Всего прошло 29 показов, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.