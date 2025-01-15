В Реутове открылась выставка «Арт-география Московской области»

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
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Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
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Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
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Выставка «Арт-география Московской области», посвящённая природе, истории и архитектуре Подмосковья, открылась в музейно-выставочном центре Реутова, сообщает пресс-служба регионального Минкульттуризма.
«В экспозиции представлены произведения графики и живописи, а также декоративно-прикладного искусства, которые отражают архитектурные, культурные и природные памятники различных городов Московской области», — говорится в сообщении.Отмечается, что подмосковная выставка является частью федерального историко-краеведческого и выставочного проекта «Арт-география России», в рамках которого подобные экспозиции собираются по каждому из регионов страны.
Выставка в Реутове продлится до 1 февраля. Работы, представленные на ней, войдут в том большой энциклопедии России, посвящённый Московской области.
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