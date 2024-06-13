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В Черноголовке проведут музыкальный праздник «Саунд-система — это для всех!»

13 июня 2024, 10:54
Фото: Виталий Дабри

Фото: Виталий Дабри

Большой музыкальный праздник «Саунд-система — это для всех!» пройдет для жителей и гостей Черноголовки 17 августа. Об этом сообщил корреспондент.
Основной целью проекта является познакомить жителей и гостей города с саунд-системной культурой.

«В рамках мероприятия будет привезена уникальная звуковая установка, на которой селекторы ди-джеи будут играть с пластинок позитивную музыку в стиле регги и ска. А синг-джей МС подбодрит в микрофон и расскажет о происходящем празднике. Создал уникальную установку оператор саунд-системы Bolshedub инженер Пётр Сидоров из подмосковного города Лобня», — поделился автор и организатор проекта Виталий Дарби.



Праздник пройдет в пространстве под открытым небом «Арт-теплица». Кроме этого, проект реализуется в рамках ежегодного грантового конкурса «Меняем город к лучшему».

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В Подмосковье в прокат вышел мультфильм «Пушкин и… Михайловское. Начало»
13 июня 2024, 10:00

Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Общество Друзей Пушкиногорья»

Полнометражный мультфильм «Пушкин и… Михайловское. Начало» вышел на большие экраны в кинотеатрах России 6 июня 2024 года к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда «Общество Друзей Пушкиногорья».
Полнометражный фильм был создан для широкой семейной аудитории к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

«Этот мультфильм о том, как Александр Пушкин совсем молодым человеком оказался в ссылке в скучной деревне. И именно здесь, в селе Михайловское, среди полей, холмов, лесов и рек с ним произошло чудо: спустя два года Пушкин, уезжая из родового имения, превратился в гениального поэта. Правдивая и выдуманная история о том, как молодой поэт переживает смешные, увлекательные и загадочные приключения, которые дают ему материал для творчества», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что показ фильма в кинотеатрах таже доступен по «Пушкинской карте».

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Дмитрий Волошин поздравил жителей Химок с Днем России
12 июня 2024, 18:50

Фото: администрация городского округа Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с жителями отметил День России в парке Толстого. Мероприятие включало более 10 площадок: мастер-классы, выставки и концертную программу.
«Наша сила — в единстве и стойкости. Мы гордимся Россией — нашей Родиной. Вместе мы преодолеем любые вызовы», — сказал Волошин.
С поздравлениями также выступили депутат Мособлдумы Михаил Раев и протоиерей Артемий Гранкин.

Праздники прошли также в парках «Дубки», Величко, «Подрезково», «Экоберег» и сквере имени Марии Рубцовой. Жителей ожидали командные состязания, турниры по пляжному волейболу и стритболу. В праздновании участвовали около пяти тысяч человек.

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Долголеты из Ивантеевки стали серебряными призерами конкурса «Танцуй Россия»
11 июня 2024, 15:33

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Танцевальная группа «Ассорти» клуба «Активное долголетие» из города Ивантеевки завоевала второе место в танцевальном конкурсе «Танцуй Россия». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Танцевальный конкурс «Танцуй Россия» проводился в Наро-Фоминске среди клубов «Активное долголетие».

«Долголеты из Ивантеевки приняли участие во всех номинациях. Представили патриотический, эстрадный и народный танец. В итоге, именно эстрадный танец принес коллективу «Ассорти» серебряную медаль», — поделились в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что для участников клуба «Активное долголетие» часто проводятся подобные мероприятия.

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В Павловском Посаде снимут продолжение «Волшебного платка»
11 июня 2024, 15:21

Фото: istockphoto / varunyu suriyachan

В Павловском Посаде снимут продолжение художественного фильма «Волшебный платок». Об этом сообщила пресс-служба Павлово-Посадского городского округа.
Творческая группа Телеканала «Радуга» запускает съемку нового детского фильма, который будет посвящен юбилею Павловского Посада.

«В этот раз вместе с юными павловопосадцами в съемках примут участие профессиональные артисты. Сюжет пока держится в секрете, известно только то, что главные герои совершат увлекательное путешествие, в котором у них появится уникальная возможность узнать много нового из истории Павловского Посада», — поделились в пресс-службе администрации.

Стоит отметить,что в продолжении фильма также прозвучит ​прекрасная музыка, созданная талантливым композитором Денисом Тихоновым.

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#павловский посад
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В Павловском Посаде прошел фестиваль кузнечного искусства
11 июня 2024, 15:06

Фото: пресс-служба администрации Павловского-Посадского городского округа

18-й Международный фестиваль кузнечного искусства прошёл в деревне Бывалино Павловского Посада. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павловского-Посадского городского округа.
Международный кузнечный фестиваль — одно из самых ярких и уникальных событий в культурной жизни Павлово-Посадского округа.

«Важное место на фестивале занимает религиозная тематика. Праздник проходит рядом с Никитским Бывалинским женским монастырем. В рамках фестиваля верующие могут зайти в него поклониться мощам и посетить Божественную литургию. На большой площадке десятки кузнецов продемонстрировали свое мастерство, а гости фестиваля смогли побольше узнать о специфике этого ремесла, приобрести уникальные кованые вещицы и чему-нибудь научиться», – рассказали в пресс-службе.

На фестиваль приехали ремесленники из Рязани, Елабуги, Перми, Сарова, Симферополя, Твери, Воронежа, Липецка, Пензы, Каспийска.

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#мастер-класс
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​Фестиваль «Русский слог» объединил более 100 подмосковных поэтов
11 июня 2024, 14:30

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Более 10 тыс. человек побывали на первом фестивале современной поэзии «Русский слог», который проходил с 6 по 8 июня в 10 городских округах Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма региона.
«Фестиваль стал продолжением празднования 225-летия Александра Пушкина. Он объединил более 100 современных поэтов и тысячи ценителей поэтического искусства. Художественные чтения и встречи с авторами стихов прошли на десятках городских площадок — в библиотеках, парках, скверах, и уличных кафе. Чтение стихов сопровождалось выступлениями музыкантов и танцоров, вернисажами и театральными перформансами», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что фестиваль открыл десятки новых имён молодых авторов, отобранных в ходе фестиваля экспертным советом. В топ-30 начинающих поэтов вошли авторы не только из Московской области, но и из других регионов России.

Фестиваль проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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#поэт
#искусство
#культура
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Жители Подмосковья могут принять участие в голосовании «Культурная столица года»
11 июня 2024, 12:42

Фото: пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

В России проводится конкурс среди городов Российской Федерации на звание «Культурная столица года» Об этом сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Конкурс проводится с целью знакомства жителей страны с различными знаковыми культурными городами.

« Город, которому будет присвоено звание «Культурная столица 2026 года», будет определен организационным комитетом конкурса 12 декабря 2024 года, на основании экспертной оценки, а также на основании результатов народного голосования на Платформе обратной связи.В голосовании принимают участие города Владивосток, Владикавказ, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Зарайск, Ижевск, Иркутск, Калуга, Кемерово, Кострома, Курск, Мурманск, Нальчик, Омск, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Смоленск, Сургут, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Тула, Чита, Южно-Сахалинск», — поделились в пресс-службе.

Народное голосование впервые проходит на портале Госуслуг и продлится до 1 декабря 2024 года.

Как проголосовать:

1. Перейдите на страницу голосования на Платформе обратной связи

2. Авторизуйтесь, используя учетные данные Госуслуг

3. Сделайте выбор и проголосуйте

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#конкурс
#зарайск
#проект
#голосование
#город
#человек
#выбор
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Писателей Подмосковья пригласили принять участие в проекте «Литературные резиденции»
11 июня 2024, 12:19

Фото: iStock/Alexeg84

Принять участие в конкурсном отборе проекта «Литературные резиденции» пригласили писателей из Московской области организаторы проекта — Ассоциация писателей и издателей России, сообщает пресс-служба АСПИР.
«Литературные резиденции» — проект, позволяющий создать комфортную среду для творчества. В августе этого года одна из литературных резиденций будет организована в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии. Там ждут авторов, работающих в жанре реализма. Резиденция будет посвящена культуре, природе и особенностям национальных республик России», — говорится в сообщении.
Вторая резиденция откроется в Самаре, туда приедут авторы фэнтези и научной фантастики для читателей от 12 лет.

Подробные условия подачи заявок на участие в «Литературных резиденциях» размещены на сайте АСПИР. Резиденции будут проходить с 3 по 23 августа. Заявки принимаются до 30 июня.

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#культура
#литература
#конкурс
#россия
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Актриса Троянова* считает заслуженным призыв убивать русских детей
11 июня 2024, 10:15

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Актриса и телеведущая Яна Троянова* заявила, что считает справедливыми призывы к уничтожению россиян, включая детей. Об этом сообщает телеканал RT.
По мнению Трояновой*, Родина предала её и тех, кем она гордится, то есть меньшинство.

«Конечно, мы заслуживаем того, что нам кричат в лицо: «русских нужно убивать, даже детей». Или как говорят украинцы: «хороший русский — мёртвый русский», — отметила Троянова*.
Ранее актриса обвинила Россию в своих проблемах с алкоголизмом. Проживающая во Франции Троянова* сказала, что до начала специальной военной операции России на Украине её устраивали условия жизни и заработок в стране. В настоящее время она живёт во Франции.

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*Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента
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