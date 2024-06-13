В Черноголовке проведут музыкальный праздник «Саунд-система — это для всех!»

Фото: Виталий Дабри
«В рамках мероприятия будет привезена уникальная звуковая установка, на которой селекторы ди-джеи будут играть с пластинок позитивную музыку в стиле регги и ска. А синг-джей МС подбодрит в микрофон и расскажет о происходящем празднике. Создал уникальную установку оператор саунд-системы Bolshedub инженер Пётр Сидоров из подмосковного города Лобня», — поделился автор и организатор проекта Виталий Дарби.
Праздник пройдет в пространстве под открытым небом «Арт-теплица». Кроме этого, проект реализуется в рамках ежегодного грантового конкурса «Меняем город к лучшему».
Читайте также:
В Подмосковье в прокат вышел мультфильм «Пушкин и… Михайловское. Начало»
В Павловском Посаде прошел фестиваль кузнечного искусства
Дмитрий Волошин поздравил жителей Химок с Днем России