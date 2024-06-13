В Подмосковье в прокат вышел мультфильм «Пушкин и… Михайловское. Начало»

Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Общество Друзей Пушкиногорья»
«Этот мультфильм о том, как Александр Пушкин совсем молодым человеком оказался в ссылке в скучной деревне. И именно здесь, в селе Михайловское, среди полей, холмов, лесов и рек с ним произошло чудо: спустя два года Пушкин, уезжая из родового имения, превратился в гениального поэта. Правдивая и выдуманная история о том, как молодой поэт переживает смешные, увлекательные и загадочные приключения, которые дают ему материал для творчества», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что показ фильма в кинотеатрах таже доступен по «Пушкинской карте».
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