В честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне пройдёт конкурс «Победа! 80 лет»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В преддверии празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне в 2025 году будет проведён Всероссийский конкурс авторов общественно-полезного контента «Победа! 80 лет», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
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