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В честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне пройдёт конкурс «Победа! 80 лет»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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В преддверии празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне в 2025 году будет проведён Всероссийский конкурс авторов общественно-полезного контента «Победа! 80 лет», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
До 15 декабря 2024 года участникам конкурса необходимо не чаще одного раза в неделю публиковать авторские посты патриотической и просветительской направленности, посвящённые событиям Великой Отечественной войны, на странице группы ВКонтакте.

Победители будут определены на основе суммы пожертвований от читателей/зрителей. Авторы, чьи посты соберут наибольшую сумму пожертвований, станут победителями конкурса «Победа! 80 лет».



В рамках конкурса путём общественного голосования будут выбраны 10 авторов-победителей, которые получат возможность вести свои авторские колонки на портале «ПобедаДобра.РФ».

Более подробная информация об условиях участия и проведения конкурса доступна на сайте.

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#подмосковье
#великая отечественная война
Юные художники Каширы поучаствовали во Всероссийском изобразительном диктанте
02 декабря 2024, 18:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Учащиеся детской школы искусств Каширы приняли участие в VI Всероссийском изобразительном диктанте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Ребята должны были придумать и нарисовать композицию на заданную тему, без предварительной подготовки. С этой сложной задачей они справились.
«Всероссийский изобразительный диктант – международный очный конкурс по изобразительному искусству, проводимый на площадках образовательных организаций по всей России и за рубежом под руководством педагогов-модераторов с 5 ноября по 8 декабря. В этом году он проходит под общим названием «Моя страна – моя история» по теме года «Дороги, которые мы выбираем», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

На выполнение работы дают 180 минут. Все участники диктанта получат электронный сертификат. Виртуальную галерею конкурсных работ можно найти в онлайн-галерее.

Сейчас работы участников проходят конкурсный отбор. Победители примут участие по всероссийском и международном этапах диктанта.

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#подмосковье
#московская область
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В музее Каширы откроется художественная выставка «Зимняя палитра»
02 декабря 2024, 17:48

Фото: istockphoto / shironosov

В Каширском краеведческом музее 4 декабря откроется художественная выставка «Зимняя палитра», на которой будут представлены работы художников из Каширы и Ступино: Майи Бакаевой, Юрия Баютова, Александра Козия, Людмилы и Анны Маковских, Игоря Старостина, Елены Колиуш, Марины Паршевой и Сергея Захарова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На выставке будет представлено более 30 работ, выполненных в разных техниках: живописи, графике, акварели и смешанных техниках. Все произведения объединяет зимняя тематика, однако они удивляют жанровым разнообразием.

Жителей Каширы и гостей города приглашают посетить выставку и окунуться в атмосферу зимних пейзажей, морозных узоров, долгожданного солнца и новогоднего настроения.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Событие будет проходить на втором этаже актового зала музея до 30 января. Ограничение по возрасту — 3 .

С полной афишей мероприятий Каширского краеведческого музея на ноябрь и условиями посещения можно ознакомиться на официальном сайте.

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#кашира
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#подмосковье
#выставка
#художники
#зима
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В сквере театра «Огниво» в Мытищах появилось свыше 20 снеговиков
02 декабря 2024, 12:29

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В сквере театра кукол «Огниво» в Мытищах торжественно открылся второй фестиваль «Город снеговиков». Там появились 23 снежные фигуры, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Некоторые мытищинцы участие в фестивале уже второй раз. Создание новых снежных героев стало для них семейной традицией.
«Театр «Огниво» всегда был для меня чем-то сказочным. Когда у меня появились две дочери, я стала водить их на все спектакли. Узнав о начале фестиваля в прошлом году, я сразу решила участвовать. Мы с дочками Викой и Катей в том году придумали Аркашика, который стал любимцем театра и провёл здесь целый год. А в этом сделали ему сестричку Сверкашку», – рассказала жительница Мытищ Олеся.
Посетить «Город снеговиков», чтобы посмотреть работы детей и их родителей, можно до конца зимы. Театр предлагает зрителям проголосовать за понравившегося снеговика. Победитель получит приз зрительских симпатий.

Голосование продлится до 20 часов 6 декабря. Принять участие в голосовании можно на сайте.

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Открытие зимнего сезона в подмосковных парках собрало более 120 тыс. посетителей
02 декабря 2024, 12:04

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Порядка 120 тыс. жителей и гостей Подмосковья приняли участие в общеобластном мероприятии «Открытие зимнего сезона». Оно было организовано 1 декабря более чем в 80 парках региона сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В первый день зимы в парках открыли 47 резиденций и приёмных Деда Мороза, 111 почтовых ящиков, а также зажгли огни 138 новогодних ёлок. Для посетителей провели концерты, спектакли, представления и ярмарки.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Так, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха для детей организовали интерактив «Новогодние приключения в сети» и театрализованное представление «Атмосферная сказка».

В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде прошло шоу с символом 2025 года – семиметровым светящимся змеем. Дети и взрослые посмотрели уличный спектакль «Духи дивного леса» и сказку «Аленький цветочек».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке Мира в Мытищах открылись почта и резиденция Деда Мороза. При этом предметы интерьера резиденции выполнены в стиле жостовской и федоскинской росписи. Для юных посетителей показали спектакль «Морозко».

В домодедовском парке «Ёлочки» стартовала акция «Волшебный экспресс». Гостям выдали Паспорт путешественника с расписанием зимних мероприятий. Помимо этого, в парке работала чайная станция в виде паровоза «Необычайный локомотив».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Центральном парке Пушкинского городского округа организовали арт-ярмарку «Премьера сезона» и массовый забег в валенках.

Все мероприятия проходили при информационной поддержке Министерства культуры и туризма региона и АНО «МосОблПарк».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Ранее министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов сообщил, что в рамках программы «Зима в Подмосковье», проходящей в регионе уже несколько лет, в этом сезоне запланировано более 5 тыс. мероприятий. Планируется, что в них примут участие порядка 500 тыс. человек. Ожидается, что туристический поток в регион в этом году составит порядка 5 млн. человек. Это на 200 тыс. больше, чем за 2024 год. Все мероприятия ориентированы на семейную аудиторию.

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#парки
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На 76-м году жизни умер актер Нильс Ареструп
01 декабря 2024, 17:40

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Французский актер Нильс Ареструп скончался на 76-м году жизни, сообщила AFP его супруга и по совместительству пресс-секретарь.
«Нильс Ареструп скончался в воскресенье в возрасте 75 лет в своем доме в Виль-д'Авре», — сказано в материале.
Последние киноленты с участием знаменитости: «После любви», «Набережная Орсе», «Лазурный берег» и «Возвращение в Монток».

Ранее сообщалось, что на 67-м году жизни скончался создатель и руководитель популярнейшего музыкального коллектива «Крестовый туз» Владимир Козырев. Отмечено, что мужчина умер от сердечной недостаточности.

Также недавно стало известно, кто опроверг слухи о смерти от рака певца Владимира Левкина.

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Все выступавшие на Всероссийском фестивале волоколамские артисты стали его лауреатами
30 ноября 2024, 15:52

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

Волоколамские артисты успешно выступили на Всероссийском фестивале в Щёлкове, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Многожанровый фестиваль-конкурс «Град мастеров» был организован при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
Волоколамск представляли воспитанники вокальной студии «Ритм» Центра культуры и творчества «Родники», которой руководит Любовь Лобова. Ребята выступили в номинации «Эстрадный вокал».
«Каждый их номер был удостоен диплома фестиваля. Дипломантами первой степени стали Полина Скворцова с песней «Айсберг» и Вероника Макаренкова с композицией «Неба дожди», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

Лауреатами второй степени были признаны ансамбль «Мажоринки» с песней «Подмосковные вечера», Надежда Кузнецова с песней «Кружева»; Ангелина Российская с песней Valhalla и Александра Котова с песней «Твои следы».

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#московская область
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#артист
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В Волоколамске устроили праздник в честь зажжения огней на главной ёлке округа
30 ноября 2024, 15:25

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Праздничное мероприятие в честь открытия зимнего сезона и зажжения огней на главной новогодней ёлке состоялось на главной площади Волоколамска — перед зданием администрации городского округа, сообщает пресс-служба руководства муниципалитета.
«Для гостей праздника было разыграно представление с участием главных зимних героев и сказочных персонажей. Для зрителей они приготовили весёлые загадки, песни и танцы. Праздник никого не оставил равнодушным», — говорится в сообщении.
В администрации также напомнили, что в ближайшее воскресенье — 1 декабря в городском парке Волоколамска в полдень стартует губернаторский проект «Зима в Подмосковье». В честь открытия программы в парке будут проходит игры и конкурсы, а также концерт.

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#волоколамск
#новый год
#ёлка
#праздник
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В Волоколамске провели концерт для многодетных и приёмных мам
30 ноября 2024, 14:28

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Концерт «Мир начинается с мамы» состоялся в зале волоколамского Центра культуры и творчества «Родники», зрительницами стали многодетные и приёмные мамы из трёх городских округов: Шаховского, Лотошинского и Волоколамского, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Праздник начался ещё до выступлений. В фойе для гостей была организована выставка работ волоколамских мастеров, а также мастер-классы по плетению из лоскутов, изготовлению кукол-оберегов и рисованию», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Затем приветственные слова участницам мероприятия сказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

«Нас объединяет не только соседство, но и важное достижение. Три наших округа — это территория без сирот. Все дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, устроены в семьях», — отметила она.

Наталья Козлова (фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.)

На концерте перед зрительницами выступили солисты и коллективы Центра культуры и творчества. Кроме того, приёмным и многодетным мамам вручили благодарственные письма.

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#волоколамск
#концерт
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#многодетная семья
#приёмные родители
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Новый каток в Дубне откроет «Шоу чемпионов» Ильи Авербуха
29 ноября 2024, 19:40

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне в начале декабря откроется новый каток на Молодёжной поляне. А 13 декабря на катке покажут шоу фигуристов, сообщил глава городского округа Максим Тихомиров.
Мероприятие подготовлено совместно с Министерством культуры и туризма Московской области. Оно станет частью губернаторского проекта «Зима в Подмосковье.
«Традиционно бесплатные ледовые представления с участием звёзд фигурного катания организуют в подмосковных парках. Благодаря созданию открытого катка Дубна присоединилась к числу городов-участников. Прославленный фигурист Илья Авербух представит на льду своё знаменитое «Шоу чемпионов», в котором примут участие финалисты телепроекта «Народный ледниковый», – рассказал Тихомиров.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Он добавил, что зрителей ждет захватывающее выступление, которое в преддверии Нового года превратит вечер в настоящий праздник для любителей зимних видов спорта. Ожидается, что шоу станет ярким событием декабрьского календаря города.

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#московская область
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