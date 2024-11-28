В России проведут квиз-турнир, посвящённый криптографии

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14 декабря с 8 до 18 часов будет проходить квиз-турнир «Мир Крипто», сообщили в пресс-службе оргкомитета мероприятия. Турнир будет посвящён криптографии и проведён в память о первом руководителе Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте Александре Старовойтове и его профессиональной команде.
Квиз-турнир пройдёт в онлайн формате для учащихся 1-2 курсов технических вузов и колледжей, школьников 7-11 классов, воспитанников кадетских корпусов, суворовцев, юнармейцев, членов спортивных и творческих коллективов, а также неформальных объединений Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Алтайского, Приморского и Хабаровского краёв и других регионов.
Количество команд от одной образовательной организации не ограничено. Численность команды – до пяти человек. Сайт квиз-турнира. Регистрация открыта по ссылке до 13 декабря включительно.
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«У российской криптографической службы многолетняя история. Сегодня специалисты службы с помощью шифровальных средств защищают данные в информационно-телекоммуникационных системах и системах спецсвязи в России и её учреждениях за рубежом. Современные криптографы придерживаются традиций предшественников, но при этом используют новейшие технологические разработки. Цель современных мастеров тайнописи – максимальная защита информации государственной важности», – отметили организаторы.
Количество команд от одной образовательной организации не ограничено. Численность команды – до пяти человек. Сайт квиз-турнира. Регистрация открыта по ссылке до 13 декабря включительно.
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Лора Луганская