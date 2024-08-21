«Вызвать смех – гордость для меня»: Как жил советский клоун и актер Юрий Никулин

Автор: Александр Макаров/РИА Новости
21 августа исполняется 26 лет со дня смерти легендарного советского актера, клоуна и телеведущего Юрия Владимировича Никулина. Он навсегда вошел в историю отечественного искусства как один из самых ярких комедийных актеров, обладавший уникальным талантом перевоплощения и тонким чувством юмора. В материале «Радио 1» расскажем о жизни и смерти артиста.
«Я человек неприхотливый, мне очень мало нужно для счастья», – любил повторять артист.
Юность НикулинаНикулин родился 18 декабря 1921 года в Демидове. Еще в детстве он увлекся цирковым искусством, а в 1938 году поступил в Московский цирковой техникум. Во время Великой Отечественной войны служил в армии, участвовал в боях под Ленинградом, получил медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».
Автор: Дмитрий Чернов/РИА Новости
Великая Отечественная война. Командир отделения разведки 72-го отдельного зенитного дивизиона старший сержант Юрий Никулин (2-й слева в 1-м ряду). Ленинградский фронт.
Великий актер не мог играть злодеевПосле войны Никулин вернулся в цирк и стал одним из ведущих клоунов Московского цирка на Цветном бульваре. Он создал незабываемые образы в дуэте с Михаилом Шуйдиным. Их номера отличались тонким юмором, импровизацией и мастерством перевоплощения.
«Будьте самоучками, не ждите, пока вас научит жизнь», – говорил позже Никулин о своей карьере
В кино Никулин дебютировал в 1958 году в фильме «Девушка с гитарой». Но настоящая слава пришла к нему после ролей в комедиях Леонида Гайдая: «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука». Балбес, Трус и Бывалый с Георгием Вициным и Евгением Моргуновым стали культовыми персонажами советского кинематографа. А в фильме «Бриллиантовая рука» актер сыграл с супругой Татьяной, с которой прожил 47 лет.
Автор: РИА Новости
Юрий Никулин в роли Лопатина и Людмила Гурченко в роли Ники в фильме «Двадцать дней без войны». 01.10.1976
«Я не могу играть злодеев, потому что не понимаю, как можно быть плохим», – признавался великий актер.Никулин снимался и в драматических фильмах, таких как «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука. Его Яков Бережной – простой солдат, прошедший через ужасы войны, стал одним из самых пронзительных образов в картине.
Помимо актерской карьеры, Никулин был бессменным ведущим популярной телепередачи «Вокруг смеха». Его неповторимый стиль, искрометные шутки и обаяние покорили миллионы зрителей.
Автор: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Президент России Борис Ельцин и народный артист РФ Юрий Никулин. 14.03.1989
В честь Никулина назвали планетуКоллеги вспоминали, что Никулин был очень скромным и доброжелательным человеком. Своим успехом актер обязан огромному трудолюбию и таланту.
«Вызвать смех – гордость для меня», – говорил Никулин, будучи уже директором Московского цирка.В 1981 году в честь актера назвали малую планету (4434) Никулин, открытая астрономом Крымской астрофизической обсерватории Журавлёвой. Памятники Юрию Никулину, помимо Цветного бульвара, есть в Демидове, Курске, Кургане и Сочи.
Автор: РИА Новости
Юрий Никулин в роли Балбеса в кинофильме «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». 12.10.1967
Уйдя из жизни 21 августа 1997 года, Юрий Никулин навсегда остался в памяти зрителей как выдающийся актер, подаривший миру множество ярких, смешных и трогательных образов. Он снялся в 60 фильмах.
«Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека, хотя бы одного, – на земле все будут счастливы» – эта крылатая фраза Никулина стала девизом для целого поколения.
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