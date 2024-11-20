В ДК «Красногорье» проведут атмосферный «Театральный юбилейник»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
В Центре культуры и досуга Красногорска 26 ноября состоится концерт к юбилею творческих сотрудников учреждения – руководителя лаборатории «Отцы и дети» и театральной студии «Волшебная карусель» Анны Оржуновой, а также звукорежиссёра Алексея Чудакова. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Гостей ждёт море сюрпризов, творческие поздравления от коллег и студийцев, дружеская и тёплая атмосфера. Оржунова и Чудаков – талантливые и преданные своему делу профессионалы, которые создают уникальные проекты, вдохновляющие зрителей. Их вклад в культурную жизнь учреждения неоценим», – отметили в пресс-службе администрации Красногорска.Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Мероприятие начнётся в 19:00 по адресу: г. о. Красногорск, деревня Путилково, улица Томаровича, дом 1. Приглашаются все желающие.
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