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В ДК «Красногорье» проведут атмосферный «Театральный юбилейник»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Центре культуры и досуга Красногорска 26 ноября состоится концерт к юбилею творческих сотрудников учреждения – руководителя лаборатории «Отцы и дети» и театральной студии «Волшебная карусель» Анны Оржуновой, а также звукорежиссёра Алексея Чудакова. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Гостей ждёт море сюрпризов, творческие поздравления от коллег и студийцев, дружеская и тёплая атмосфера. Оржунова и Чудаков – талантливые и преданные своему делу профессионалы, которые создают уникальные проекты, вдохновляющие зрителей. Их вклад в культурную жизнь учреждения неоценим», – отметили в пресс-службе администрации Красногорска.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск



Мероприятие начнётся в 19:00 по адресу: г. о. Красногорск, деревня Путилково, улица Томаровича, дом 1. Приглашаются все желающие.

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#культура
#театр
#подмосковье
#московская область
В Красногорске провели мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы
20 ноября 2024, 18:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Центре детского творчества «Цветик-Семицветик» в Красногорске провели мастер-класс по созданию традиционной тряпичной куклы-оберега. Мероприятие, организованное участниками детского фольклорного ансамбля «Лазоревый цветок», прошло в рамках Года семьи, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Участники мастер-класса узнали о богатой истории и символическом значении фольклорных тряпичных кукол. Эти уникальные изделия из натуральных материалов не только украшали интерьер, но и выполняли важную функцию защитников домашнего очага. Ребята познакомились с особенностями изготовления таких кукол», – отметили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Самым приятным этапом мастер-класса стало создание собственной уникальной куклы. Ребята с удовольствием погрузились в творческий процесс, следуя инструкциям и советам опытных мастеров.

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#подмосковье
#московская область
#дети
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В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в этому году вновь покажут ледовые спектакли
В рамках проекта «Зима в Подмосковье» вновь подготовили ледовые спектакли
20 ноября 2024, 17:15

Фото: Радио 1

В числе главных мероприятий проекта «Зима в Подмосковье» в этому году будут полюбившиеся жителям ледовые спектакли.
Они пройдут под руководством олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы Татьяны Навки. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом рассказал фигурист Пётр Чернышев.
«Я здесь представляю команду Татьяны Навки. Хотел бы поблагодарить руководство Московской области, Министерство культуры региона за возможность делиться своим искусством с нашим дорогим зрителем. Мы уже не первый год участвуем в этих мероприятиях. И каждый раз все наши ребята, артисты, фигуристы с огромным удовольствием отзываются об этом опыте. Тёплая обстановка и радость в глазах людей – это самое дорогое», – отметил спортсмен в ходе пресс-конференции в ТАСС.
Он также рассказал об особенностях нынешнего шоу.
«В этом году мы постарались уйти от традиционных представлений, связанных с какой-то конкретной сказкой. Решили, что уместнее будет история, которая объединит всех посетителей мероприятий в уютной, дружеской обстановке вокруг новогоднего самовара. И миниатюрные истории, которые будут рассказаны, как раз направлены на то, что мы должны собраться вместе и почувствовать тепло друг друга», – поделился Чернышев.
По его словам, из звёзд уже подтвердили своё участие олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, многократный чемпион России и чемпион Европы Максим Ковтун.
«Также у нас есть ряд предварительных договорённостей, что сразу после чемпионата России к нам приедут ребята, прямо с корабля на бал, для участия в наших выступлениях. Это одиночники, парники, танцоры, которых мы раньше видели только по телевизору. Теперь будет возможность увидеть их вживую у нашего самовара. Будет интересно», – заключил фигурист.
Как рассказал на пресс-конференции министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, планируется, что в этом сезоне будет показано 29 таких ледовых шоу.

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Союз предпринимателей «Иволга» начинает сотрудничество с Музеем предпринимателей
20 ноября 2024, 16:51

Фото: istockphoto.com/Chainarong Prasertthai

Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» подписал соглашение о сотрудничества с Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей для поддержки социально значимых инициатив и проектов по сохранению и защите российской культуры и традиционных ценностей, сообщает пресс-служба СПП «Иволга».
В частности, в рамках сотрудничества среди учебных заведений Подмосковья будет впервые проведён региональный этап IV Всероссийского конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей России».

«Мы выступаем партнёрами музея, реализуем совместный информационный проект и рассчитываем на поддержку широкого круга общественности. Нам важно, чтобы люди дела получили заслуженное признание и продолжили свое благое дело», — сказала председатель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфия Петрухина.
Перспективы подписанного соглашения высоко оценила и директор Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей Надежда Смирнова. Он отметила, что современные предпринимать могут продолжить дело своих предшественников и внести свой вклад в развитие российского общества и культуры.

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#предприниматели
#музей
#конкурс
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В рамках программы «Зима в Подмосковье» в этом году пройдёт свыше 5 тыс. мероприятий
В рамках программы «Зима в Подмосковье» пройдёт свыше 5 тыс. мероприятий
20 ноября 2024, 16:12

Фото: Радио 1

В Московской области 1 декабря стартует программа «Зима в Подмосковье», которая проводится в регионе уже несколько лет.
В этом сезоне запланировано более 5 тыс. мероприятий. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
«Планируем, что в этих мероприятиях примут участие порядка 500 тыс. человек. Ожидаем три крупных выставочных проектов и планируем, что туристический поток в регион в этом году будет 5 млн. человек – на 200 тыс. больше, чем за 2024 год. Наши мероприятия ориентированы на семейную аудиторию. Это всё для того, чтобы люди могли побыть в эти праздники со своими близкими», – отметил Кузнецов на пресс-конференции в ТАСС.
Упор будет сделан на традиции и культуру каждого муниципалитета Московской области. Это основное направление года.
«Другой важный аспект – доступность наших мероприятий. Мы проведём несколько региональных проектов с участием олимпийских чемпионов. Они все праздники будут радовать жителей Московской области. Мероприятия будут бесплатными, на них смогут прийти все желающие. Кроме того, для нас принципиально важно, чтобы эти все мероприятия были не только в больших городах рядом с Москвой, но и охватили всю Московскую область, в том числе и дальние муниципалитеты – Волоколамск, Дубну, Зарайск, Ногинск, Можайск и так далее», – отметил министр.
В числе главных мероприятий «Зимы в Подмосковье» 2024-2025 годов он назвал полюбившиеся жителям Подмосковья ледовые спектакли.
«В этом году планируем, что их будет 29. Они пройдут под руководством олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы Татьяны Навки. С 1 по 8 января участники этого шоу чемпионов проедут по городам Московской области, в том числе и по дальним. Все мероприятия доступны. Они будет бесплатными для жителей. В основном они проходят в парках. Уверены, что большое число людей будет приходить на ледовые спектакли», – сказал Кузнецов.
Помимо этого, по его словам, в Подмосковье будет представлено зимнее мотофристайл-шоу под руководством самого известного фристайлера России Алексея Колесникова. Это зрелищное мероприятие летом вызвало большой интерес у зрителей. Всего зимой будет восемь выступлений в восьми городах.

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#минкульттуризма мо
#василий кузнецов
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Ансамбль «Казаки.ру» показал видеоклип на композицию «Горькая моя Родина»
20 ноября 2024, 14:23

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Ансамбль «Казаки.ру» из Раменского представил видеоклип на композицию «Горькая моя Родина» в рамках своего выступления на гала-концерте Всероссийского фольклорного фестиваля «Казачий круг», сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
Перед началом концерта артисты столкнулись с трудностями — песня «Родина» была написана композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым.

«Так как мы исполняем авторскую песню, организаторы предупредили, что необходимо разрешение от авторов. Мы нашли представителя Пахмутовой, он очень нам помог. Специально поехал к Александре Николаевне, она собственноручно написала на письме с моей просьбой "Разрешаю"», — рассказала руководитель ансамбля «Казаки.ру» Ольга Федотова.
Федотова такде поделилась историей о том, как родилась идея создания клипа.

«Наша песня очень созвучна обстановке и настроению, которое сейчас, как нам кажется, особенно ярко ощущается в стране — защищать Родину», — говорит Ольга Викторовна. – «Отец Андрей очень помог нам. Это действительно так! Разрешил снимать в храме и сам поучаствовал в съемках. Благословил нас! Для нас это большая честь», — сказала она.
Одна из участниц ансамбля Валерия Дворцова стала режиссёром клипа, а съемки осуществил известный в Раменском видеограф Алексей Терешкин.

В видеоролике можно увидеть протоиерея Андрея Козорезова, настоятеля Казанского храма города Раменское. Он также является руководителем Духовно-Гуманитарного конвоя Раменского благочиния, который с единомышленниками регулярно отправляется на передовую, чтобы доставить гуманитарную помощь, в том числе и мирным жителям освобожденных и прифронтовых городов.

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В Московской области состоятся показы ледового шоу на музыку Чайковского
20 ноября 2024, 14:02

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

С 2 по 4 января в Московской области пройдут показы ледового шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром». Спектакли состоятся в Подольске, Балашихе и Мытищах, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» — это современная интерпретация классического сюжета, сочетание русского балета и ледового шоу под аккомпанемент живой музыки симфонического оркестра.

Дирижёром оркестра выступит Иван Никифорчин — художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра и основатель, художественный руководитель и главный дирижёр оркестра «Академия русской музыки».

Главные роли в спектакле исполнят ведущие фигуристы страны. Среди них серебряные призёры чемпионата России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, многократная чемпионка Сербии Елена Йованович, серебряный призёр юношеских Олимпийских игр Максим Мирошкин, победитель и призёр финала Гран-при, а также двукратный призёр чемпионата мира среди юниоров и чемпион России.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Кроме того, в проекте примут участие чемпионы мира среди юниоров 2020 года, победители юношеской Олимпиады 2020 года и обладатели всех наград финала Гран-при среди юниоров Апполинария Панфилова и Дмитрий Рылов, а также в шоу участвуют чемпионы Санкт-Петербурга 2024 года, победители этапа Гран-при России среди юниоров и многократные победители и призёры всероссийских соревнований Алиса Блинникова и Алексей Карпов.

В Московской области представления пройдут:

  • 2 января — город Подольск, «ЛД Витязь», сеансы в 13:00 и 18:00;
  • 3 января — город Балашиха, «Арена Балашиха», сеансы в 13:00 и 18:00;
  • 4 января — город Мытищи, «Арена Мытищи», сеансы в 13:00 и 18:00.
Возрастное ограничение — 0 .

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#культура
#минкульттуризма мо
#подмосковье
#ледовая арена
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Президент Путин выразил соболезнования в связи со смертью Светланы Светличной
Президент Путин: героини Светличной обогатили кинематограф
20 ноября 2024, 12:42

Светлана Светличная (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Героини заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной завоевали признание, обогатив отечественный кинематограф, заявил глава государства Владимир Путин, выражая соболезнования в связи со смертью звезды.
«Не стало Светланы Светличной - яркой, талантливой, разноплановой актрисы. Её искренние, обаятельные героини завоевали высокое профессиональное и искреннее признание, обогатили отечественный кинематограф замечательными работами», — сказано в телеграмме президента, зачитанной на церемонии прощания директором Гильдии актеров Союза российских кинематографистов Валерией Гущиной.
Также Путин соболезнует родным, близким и коллегам по цеху Светланы Светличной и отмечает, что память о знаменитости «навсегда сохранится в сердцах».

Светличной не стало в минувшую субботу на 85-м году жизни, с ней прощаются в московском Доме кино. Актриса будет похоронена на Троекуровском кладбище.

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#владимир путин
#новости
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В Кашире напишут самое длинное письмо Деду Морозу
20 ноября 2024, 11:39

Фото: istockphoto.com/Natali Stroganova

Акцию «Самое длинное письмо Деду Морозу» организуют в городском округе Кашира, она будет проходить в течение месяца — с 21 ноября по 21 декабря. Стать участниками акции смогут все желающие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«У нас в округе очень много семей с маленькими детьми. Приглашаем всех принять участие в данной акции и написать Деду Морозу свои заветные желания. По правилам, нужно на подготовленном брендированном макете написать послание зимнему волшебнику. А потом все рисунки и письма соединим в единое послание», — сказала директор городского парка Каширы Олеся Кожадей.
Брендированные макеты для письма будут раздавать в трёх местах: на набережной города и в парках Каширы-2. Акция проводится в рамках фестиваля «Репетиция Нового года» в городском парке.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#праздник
#акция
#новый год
#дед мороз
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Мультфильм об экологии победил на фестивале анимации в Подмосковье
19 ноября 2024, 22:20

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Мультфильм о спасении природы выиграл подмосковный фестиваль анимации «Пластилиновая ворона». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Конкурс анимации им. Эдуарда Успенского уже семь лет собирает в городском округе Егорьевск поклонников мультипликации. Среди работ этого года были отмечены мультфильмы, созданные нейросетями, работы в технике валяния, а также по теме зелёной повестки. Так, в номинации «За чистый мир» победу одержал мультфильм творческих коллективов из Кирова «Любимые места», – отметили в пресс-службе.
В основе сюжета — история лягушки, которая объединила детей для очистки загрязнённого нерадивыми водителями водоёма. Актуальная экологическая проблема получилась особенно яркой в интерпретации детей.

Как отметили в ведомстве, в состав жюри фестиваля четвёртый год подряд входят представители одного из подмосковного комплекса по переработки отходов. Они оценивают работы участников в номинации «За чистый мир».

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#дети
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