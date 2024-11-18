Глава Красногорска обсудил с жителями Путилкова вопросы дорожного движения

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Выездной приём провел глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков в деревне Путилково, основной темой обсуждения стала транспортная загруженность района, связанная с плотной застройкой, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Встреча состоялась в клиентском офисе группы компаний «Самолёт» — застройщика нескольких крупных жилых комплексов в Путилкове.
Он добавил, что с планом организации движения ознакомили пришедших на встречу жителей, и они согласились с тем, что реализация этого плана улучшит транспортную ситуацию в районе.
В ходе встречи были также подняты вопросы о качестве работы коммунальных служб и управляющих компаний.
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«Сегодня был рассмотрен план организации одностороннего движения по улице Просторная и совместно с заместителем Дмитрия Владимировича были даны ценные уточнения в рамках того, что нужно учесть в рамках того плана организации движения, который сейчас рассматривается», — сказал управляющий ЖК «Большое Путилково» группы компаний «Самолёт» Денис Железняков.
Он добавил, что с планом организации движения ознакомили пришедших на встречу жителей, и они согласились с тем, что реализация этого плана улучшит транспортную ситуацию в районе.
В ходе встречи были также подняты вопросы о качестве работы коммунальных служб и управляющих компаний.
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Лев Каштанов