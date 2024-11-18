Депутат Андриянов поздравил сотрудников трикотажной мануфактуры с праздником

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
В преддверии Дня женского предпринимательства, который отмечается 19 ноября, заместитель председателя Совета депутатов муниципалитета Богдан Андриянов посетил Красногорскую трикотажную мануфактуру и поздравил генерального директора Светлану Черникову и весь коллектив с приближающимся профессиональным праздником, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Предприниматель — это всегда более высокие идеи, нежели просто, как говорится, деньги. В основном мы производим именно колготки и носки для детей. Такой продукт достаточно интересный с точки зрения реализации творческих идей. Производство позволяет какую-то идею, которая пришла в голову с утра воплотить уже к обеду. И вот этот вот элемент творчества очень воодушевляющий», — сказала Черникова.
С началом Специальной военной операции продукция мануфактуры приобрела особое значение. Регулярные поставки трикотажа отправляются военнослужащим и в качестве гуманитарной помощи вынужденным переселенцам.
«Сразу видно, что человек горит своим делом, поэтому хочется поздравить ее с профессиональным праздником. В лице ее всех женщин руководителей, которые занимаются производством, которые занимаются отправкой гуманитарных грузов», — поздравил заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов.
Главной мотивацией для Черниковой, как для женщины-предпринимателя, руководителя и матери, является желание внести свой вклад в процветание родной страны. Это стремление продолжает вдохновлять её на новые достижения, несмотря на все трудности.
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