В Красногорске проводят акцию по сбору гумпомощи «Поддержи солдата»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В культурном центре «Архангельское» в преддверии Дня добровольца, который ежегодно отмечается в России 5 декабря, стартовала благотворительная акция «Поддержи солдата». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
Присоединиться к акции могут все желающие жители Красногорска. Гуманитарную помощь передадут участникам спецоперации.
Акция продлится по 30 ноября. Пункт сбора в КЦ «Архангельское» в Красногорске работает с 10 до 19 часов.
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«Жители могут принести в пункт сбора новые зимние вещи: тёплые и обычные носки; балаклавы; утеплённое термобелье; свитеры; чёрные перчатки. Помимо этого, для бойцов собирают сигареты и зажигалки, медикаменты. Кроме того, в пункте сбора принимают письма, рисунки и стихи. Необходимо вложить в письмо лист бумаги и ручку для обратной связи от бойцов», – говорится в сообщении.
Акция продлится по 30 ноября. Пункт сбора в КЦ «Архангельское» в Красногорске работает с 10 до 19 часов.
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Лора Луганская