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В Красногорске проводят акцию по сбору гумпомощи «Поддержи солдата»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В культурном центре «Архангельское» в преддверии Дня добровольца, который ежегодно отмечается в России 5 декабря, стартовала благотворительная акция «Поддержи солдата». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
Присоединиться к акции могут все желающие жители Красногорска. Гуманитарную помощь передадут участникам спецоперации.
«Жители могут принести в пункт сбора новые зимние вещи: тёплые и обычные носки; балаклавы; утеплённое термобелье; свитеры; чёрные перчатки. Помимо этого, для бойцов собирают сигареты и зажигалки, медикаменты. Кроме того, в пункте сбора принимают письма, рисунки и стихи. Необходимо вложить в письмо лист бумаги и ручку для обратной связи от бойцов», – говорится в сообщении.


Акция продлится по 30 ноября. Пункт сбора в КЦ «Архангельское» в Красногорске работает с 10 до 19 часов.

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#благотворительная акция
Bloomberg: Киев впервые применил британские Storm Shadow для удара вглубь России
20 ноября 2024, 18:29

Фото: iStock/bpawesome

Украина впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории России. Об этом заявляет американское агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника. Удары, как отмечается, наносились якобы по военным целям.
«Украинские вооруженные силы впервые выпустили британские крылатые ракеты по военным целям внутри территории России», — сказано в материале.
Ранее газета The Times писала, что Байден после одобрения Киеву на использование американских ракет ATACMS для ударов вглубь России также разрешил использовать и британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для тех же целей. При этом Лондон, как отмечается, не будет давать официальных заявлений, чтобы не дать России «стратегическое преимущество на поле боя».

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#украина
#ракеты
#байден
#рф
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Напавшего на бойца СВО в Тобольске таксиста отправили в СИЗО
20 ноября 2024, 17:47

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Напавшего на ветерана СВО таксиста в Тобольске отправили в СИЗО до 18 января, проинформировали в региональной прокуратуре.
«Преступление раскрыто благодаря размещенной в сети «Интернет» видеозаписи... С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 18 января 2025 года», — добавили в ведомстве.
Накануне МВД опубликовало видео, на котором фигурант уголовного дела говорит, что его действия по отношению к военному не являются угрозой.

Кроме того, злоумышленник приставлял пистолет к голове бойца СВО и говорил, что сможет откупиться за полсотни тысяч рублей.

В Госдуме призывали проверить право мужчины на ношение оружия, а также его гражданство.

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Стало известно, что Украина запускала ATACMS не одна
Меркурис: Украины обстреляла Россию ракетами ATACMS при помощи военных США
20 ноября 2024, 17:46

Фото: iStock/Im Yeongsik

Украина могла обстрелять Россию американскими дальнобойными ракетами ATACMS только при помощи военных специалистов из США. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем ютуб-канале. По его словам, это решение президента США Джо Байдена приведет лишь к еще более плачевному положению Украины.
«Президент Путин ранее объяснил, что наведение на цель и подготовка ракет к запуску требуют секретной информации, а также использования технологий и опыта, которыми обладают США, но не обладает Украина, так что американские военнослужащие должны были быть вовлечены в эту атаку по российской территории», — пояснил он.
Меркурис уверен, что Байден принял это «безрассудное и безответственное решение» в гневе и вопреки воле избранного президента США Дональда Трампа.

Напомним, накануне в Минобороны России сообщили, что ВСУ ночью 19 ноября нанесли удар шестью американскими дальнобойными ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Системы ПВО сбили пять целей, одна была повреждена и упала, вызвав пожар, который оперативно потушили.

Ранее газета The Times писала, что Байден также разрешил использовать и британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. При этом Лондон, как отмечается, не будет давать официальных заявлений, чтобы не дать России «стратегическое преимущество на поле боя».

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#сша
#подготовка
#украина
#всу
#минобороны
#ракеты
#путин
#байден
#удар
#рф
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Жительницы Суджанского района три месяца прятались в подвалах от ударов ВСУ
20 ноября 2024, 17:31

Фото: istockphoto/N-sky

Жительница Погребков Суджанского района Курщины Зоя Белевцова со своей соседкой пряталась в подвалах от ударов боевиков ВСУ на протяжении трех месяцев. Как рассказала ТАСС внучка Белевцовой Елизавета Чайкина, у женщины было осколочное ранение, они с соседкой прошли примерно 15 километров, выйдя на бойцов ВС РФ, которые их спасли.
«6 августа мы разговаривали с бабушкой по телефону, она нас успокаивала, говорила, что летают дроны, но она уедет, когда будет эвакуация. Когда родственники приехали забирать ее, бабушки уже не было дома, все эвакуировались, а связь с ней потерялась. Потом искали через полицию, волонтеров, Красный крест — новостей о ней не было. И вот позавчера мне звонят и говорят — бабушку везут в больницу с ранением», — пояснила собеседница.
Чайкина добавила, что ее бабушка с соседкой питались соленьями, а по дороге к российским военным преодолели минное поле и болото. Неонацисты при этом обстреливали дома, чтобы там никого не было.

Украина напала на Курскую область ранним утром, 6 августа. Противник получил отпор от бойцов ВС РФ, пограничной службы ФСБ и росгвардейцев. Бои в российском регионе продолжаются.

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#мир
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#украина
#война
#сво
#всу
#конфликт
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В Совфеде раскрыли последствия ударов вглубь РФ для Запада
Сенатор СФ Карасин об ударах вглубь РФ: никаких поблажек и скидок на провокации
20 ноября 2024, 17:14

Фото: istockphoto/Andrey Zhuravlev

Никаких поблажек и скидок на провокации не будет, заявил «Абзацу» сенатор Григорий Карасин. Так председатель комитета Совфеда по международным делам прокомментировал удары вглубь РФ западными вооружениями.
«В любом случае позиция нашего президента понятна, она сформулирована, никаких поблажек и скидок на авантюры и провокации не будет», — сказал собеседник.
Сенатор призвал разобраться в поступающих от западных журналистов данных перед тем, как делать суждения, идущие далеко вперед.

Ранее британский журнал The Economist писал о том, что Киев будет вынужден смириться с присоединением к России новых регионов. Авторы подчеркнули, что на Западе наблюдается дефицит боеприпасов и техники.

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#украина
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В Британии предрекли Украине потерю территорий
The Economist: Киеву придется смириться с потерей некоторых территорий
20 ноября 2024, 16:42

Фото: istockphoto/sandsun

Киевскому режиму придется смириться с тем, что в состав России вошли новые регионы, пишут обозреватели британского The Economist в своем прогнозе на будущий год.
«Украина должна будет признать потерю некоторых... территорий», — сказано в публикации.
Авторы подчеркнули, что любые договоренности об урегулировании украинского конфликта, по всей вероятности, будут включать в себя сохранение за Россией новых территорий.

Перед этим The Economist писали, что боевые действия на Украине могут закончиться уже в 2025 году, поскольку Запад сталкивается с дефицитом боеприпасов и техники.

В сентябре 2022 года в результате референдума в состав РФ вошли Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Украина не признает результаты голосования и продолжает обстрелы этих территорий.

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В Пентагоне сделали заявление о противопехотных минах для Киева
Пентагон: Киев должен ответственно выбирать расположение противопехотных мин
20 ноября 2024, 16:41

Фото: istockphoto/icholakov

Киевский режим должен ответственно подходить к размещению противопехотных мин, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Главу Пентагона цитирует CNN. По словам Остина, американские власти предупредили Украину, что та должна «ответственно контролировать, где устанавливать эти мины».
Перед этим пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Украина подписывала конвенцию, которая запрещает использование противопехотных мин. Он также добавил, что подписантами документа не являются ни российская, ни американская стороны.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Киевский режим пользуется запрещенными методами ведения боевых действий.

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#украина
#война
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#конфликт
#оружие
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Посольство Казахстана порекомендовало своим гражданам уехать с Украины
Посольство Казахстана рекомендовало своим гражданам уехать с Украины из-за атак
20 ноября 2024, 16:26

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Послы Казахстана на Украине рекомендуют своим гражданам покинуть приближенные к зонам активных боевых действий территории или уехать из республики в целях безопасности.
Дипмиссия заявила об этом в связи с частыми артобстрелами и воздушными атаками Украины. Посольство призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги и укрываться, соблюдая меры безопасности и выполняя рекомендации.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Гражданам, имеющим двойное гражданство, с учетом украинского, не рекомендуется посещать страну, чтобы не быть мобилизованными в ВСУ. Стоит отметить, что украинские власти постоянно ужесточают мобилизацию.

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#мир
#украина
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На Западе рассказали о планах Залужного взорвать «Турецкий поток»
Spiegel: Залужный планировал взорвать «Турецкий поток», но операция провалилась
20 ноября 2024, 16:24

Валерий Залужный

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный планировал взорвать «Турецкий поток» в Черном море вместе с «Северными». Об этом сообщает Der Spiegel.
Уточняется, что планируемая операция провалилась. Причину провала издание не сообщает.

Согласно информации источника, выбор «Турецкого потока» обусловлен наличием потока газа в страну Североатлантического альянса (НАТО). Также экс-главком украинской армии не согласовал операцию с Владимиром Зеленским, так как Залужный не доверял ему и его окружению.

Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».

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