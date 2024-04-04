В Дмитрове проведут «Театральный поединок»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Жителей и гостей Дмитрова приглашают на «Театральный поединок». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет 8 апреля в доме культуры «ДЗФС» в Дмитровском городском округе.
Стоит отметить, что посетить выступления можно абсолютно бесплатно по предварительной регистрации. Подробности можно найти на официальном сайте дома культуры и проекта.
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«Специальный творческий поединок приурочен к пятилетию Молодежного проекта «Театральный поединок», с участием Детского театра-студии «Колесо» при Дмитровском драматическом театре «Большое гнездо». Мероприятие открывает весеннюю серию игр пятого сезона проекта. Также в рамках проекта пройдут творческие встречи и импровизационные соревнования», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева