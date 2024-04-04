В Электростали открывается фотовыставка о дружбе людей и животных

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
Выставка фотографий «Страница жизни», посвящённая дружбе людей и животных, начнёт работать в культурном центре «Октябрь» в городском округе Электросталь в пятницу, 5 апреля, сообщает пресс-служба
«В экспозицию вошли фотоснимки, каждый из которых раскрывает свою историю дружбы человека и животного. Четвероногими моделями стали обитатели приютов, которые ищут себе дом и хозяев. Таким способом организаторы выставки решили привлечь внимание общества к проблеме бездомных животных», — говорится в сообщении.Выставка будет работать до 30 апреля. Вход свободный, возрастных ограничений нет. Выставочное пространство расположено на втором этаже.
Ранее сообщалось, что в Химкинском драматическом театре «Наш дом» 6 апреля состоится показ спектакля «Гамлет. Принц Датский».
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