В Электростали открывается фотовыставка о дружбе людей и животных

Программа «Пушкинская карта» объединила уже более 260 тыс. жителей Подмосковья. К программе присоединились свыше 300 учреждений культуры региона. С начала года по карте было куплено 150 тыс. билетов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.